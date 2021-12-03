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Botafogo vai apresentar projeto da criação de museu em evento na sede

Com inauguração prevista para dezembro de 2022, museu Botafogo terá o pontapé inicial na próxima quarta-feira, em evento em General Severiano com a presença de ídolos...
LanceNet

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Publicado em 

03 dez 2021 às 14:49

Publicado em 03 de Dezembro de 2021 às 14:49

A história será, literalmente, registrada. O Botafogo iniciará o projeto para o lançamento do "Museu Botafogo" em um evento que será realizado na próxima quarta-feira, dia 8 de dezembro, data que marca o aniversário da fusão entre o Club de Regatas Botafogo e o Botafogo Football Club - que gerou o Alvinegro de hoje em dia.+ Permanências de Vitor Marinho e Vitinho no Botafogo dependem de venda de Marcelo Benevenuto
O evento será realizado em General Severiano, sede social do Glorioso, e contará com a presença de ídolos e botafoguenses ilustres. O acontecimento será marcado por uma apresentação de como o projeto do "Museu Botafogo" vai funcionar.
A previsão inicial para a inauguração do museu é em dezembro de 2022. O local vai ocupar uma área de 1500m² em General Severiano e trará homenagens especiais a Mané Garrincha, um dos maiores ídolos da história do clube.
– O Museu Botafogo é um antigo sonho. Um museu inovador, interativo e moderno, que conversa com todos os públicos. E que além da importância cultural, vai agradar nossos milhões de torcedores e atrair visitantes nacionais e estrangeiros, fortalecendo a marca Botafogo. Faço questão de agradecer à Secretaria de Cultura do Estado do RJ, nossos parceiros TIM e Mude e ao nosso curador Ricardo Macieira, que fizeram esse sonho virar realidade. Estou muito animado com a apresentação desse projeto e ansioso para vê-lo se tornar realidade - afirmou Durcesio Mello, presidente do Botafogo.A coordenação e curadoria está a cargo de Ricardo Macieira, arquiteto e ex-Secretário Municipal de Cultura. O projeto é fruto da parceria entre o clube e a Mude Brasil, empresa que já concebeu e implementou 17 museus em seis países, entre eles os do River Plate, Boca Juniors, Benfica, Juventus, Wembley e o Museu da Conmebol.
– Localizado num prédio neoclássico, ícone na paisagem carioca, o Projeto do Museu Botafogo ultrapassa a simples função de guardar e preservar uma história secular e gloriosa. Ele vai contar a nossa história, não a do BFR do aqui e agora, mas o conto do BFR de todos, de todos nós, em todos os tempos. Entre o passado e o futuro, tecnologia e emoção, o Museu Botafogo terá no seu acervo a nossa paixão. Entre conquistas e ídolos, o Museu Botafogo vai expor este nosso amor, que jamais será calado - destacou Macieira.
Crédito: GeneralSeverianoéasededoBotafogo(Foto:Divulgação

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