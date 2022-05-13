Sobrou

Botafogo usa reservas, domina Ceilândia e vai às oitavas da Copa do Brasil

Patrick de Paula e Matheus Nascimento (2) marcaram os gols da vitória do Glorioso

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 00:22

Agência FolhaPress

Matheus Nascimento balançou as redes duas vezes para o Botafogo Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Sem fazer muita força, o Botafogo venceu o Ceilândia por 3 a 0 pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Utilizando os reservas, o Glorioso controlou a partida no Nilton Santos na noite desta quinta-feira (12) para conquistar a vaga nas oitavas de final.
Com o controle da posse de bola, o clube carioca pouco criou no começo do confronto, preso na marcação adversária. Depois dos 30 minutos, a equipe cresceu e Patrick de Paula marcou o primeiro, aos 40. No segundo tempo, os visitantes continuaram retraídos na defesa e Matheus Nascimento marcou duas vezes: aos 20 e aos 36.
O adversário do Bota nas oitavas deverá ser conhecido apenas no começo de junho. A CBF realizará o sorteio apenas após a definição dos 16 classificados, que acontece no próximo dia 31.

Tópicos Relacionados

copa do brasil Futebol
A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

