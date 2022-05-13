Botafogo usa reservas, domina Ceilândia e vai às oitavas da Copa do Brasil

Sem fazer muita força, o Botafogo venceu o Ceilândia por 3 a 0 pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Utilizando os reservas, o Glorioso controlou a partida no Nilton Santos na noite desta quinta-feira (12) para conquistar a vaga nas oitavas de final.
Com o controle da posse de bola, o clube carioca pouco criou no começo do confronto, preso na marcação adversária. Depois dos 30 minutos, a equipe cresceu e Patrick de Paula marcou o primeiro, aos 40. No segundo tempo, os visitantes continuaram retraídos na defesa e Matheus Nascimento marcou duas vezes: aos 20 e aos 36.
O adversário do Bota nas oitavas deverá ser conhecido apenas no começo de junho. A CBF realizará o sorteio apenas após a definição dos 16 classificados, que acontece no próximo dia 31.