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futebol

Botafogo treina no campo anexo do Nilton Santos com Luís Castro pela primeira vez

Time do Botafogo volta a treinar no estádio visando partida contra o Juventude, pelo Brasileirão; equipe alternava atividades entre Espaço Lonier e espaços alugados...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 abr 2022 às 16:19
O Botafogo voltou às "raízes". O Alvinegro treinou no campo anexo do Estádio Nilton Santos no fim da manhã e começo da tarde desta quarta-feira. Foi a primeira vez que a equipe realizou uma atividade no local desde que Luís Castro assumiu o comando do Glorioso.+ A vez do 'Patrón'? Sem Kanu, Cuesta deve ter chance como titular do Botafogo
O campo não estava em plenas condições de ser utilizado pelo grupo - algo citado pelo próprio português na entrevista de apresentação. Desde então, a equipe alternou entre Espaço Lonier, onde a maior parte dos treinos se concentraram, o campo principal do Nilton Santos e locais alugados, como o CFZ e o Campo da Aeronáutica.
A parte anexa do Estádio Nilton Santos vem passando por obras desde o começo do mês, com o gramado - principal alvo das críticas - sendo remodelado.
Se agradar, a tendência é que a parte anexa do Estádio Nilton Santos volte ao 'itinerário' dos treinos de Luís Castro. A equipe voltará ao Espaço Lonier para o restante da semana.
+ Veja os projetos de novos estádios dos clubes brasileiros
O Botafogo enfrenta o Juventude às 11h do próximo domingo no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Crédito: BotafogotreinandonocampoanexodoNiltonSantos(Foto:VítorSilva/Botafogo

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