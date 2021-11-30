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futebol

Botafogo termina Série B com o melhor ataque e a melhor defesa

Alvinegro foi campeão com uma rodada de antecedência e com cinco pontos de vantagem na liderança
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LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2021 às 07:30

Publicado em 30 de Novembro de 2021 às 07:30

O Botafogo foi campeão da Série B com bons números conquistados. Além da vantagem de cinco pontos para o vice-campeão (Goiás), a equipe fechou a competição com o melhor ataque - 56 gols marcados - e com a melhor defesa - 31 gols sofridos, empatados com o Goiás.> Confira como ficou a tabela da Série B
O início da campanha do Botafogo não foi tão positiva. Os bons resultados começaram a aparecer após a chegada de Enderson Moreira ao comando da equipe. Com o treinador, o time marcou 40 gols e sofreu 13. Enderson fecha a Série B com 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas em 26 jogos. O jogador que mais contribuiu para o ataque alvinegro foi Rafael Navarro. Com 15 gols anotados, o atacante terminou o campeonato em terceiro lugar entre os artilheiros. Além dos gols marcados, Navarro também contribuiu com nove assistências à equipe. Com isso, foi o atleta da Série B com mais participações diretas em gols (24).
> Do gol de Romildo ao troféu: o 'enredo de filme' que levou o Botafogo ao título da Série B
Na defesa, um fator importante foi a consolidação da dupla de zaga Carli e Kanu. Os zagueiros comandaram a equipe e conquistaram bons números. Com os dois juntos em campo, o Botafogo não perdeu - foram 14 jogos; 11 vitórias, três empates e cinco gols sofridos.
Crédito: TimedoBotafogojuntocomcomissãotécnicaantesdapartidacontraoGuarani(Foto:VítorSilva/Botafogo

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