Botafogo termina Série B com o melhor ataque e a melhor defesa

O Botafogo foi campeão da Série B com bons números conquistados. Além da vantagem de cinco pontos para o vice-campeão (Goiás), a equipe fechou a competição com o melhor ataque - 56 gols marcados - e com a melhor defesa - 31 gols sofridos, empatados com o Goiás.> Confira como ficou a tabela da Série B

O início da campanha do Botafogo não foi tão positiva. Os bons resultados começaram a aparecer após a chegada de Enderson Moreira ao comando da equipe. Com o treinador, o time marcou 40 gols e sofreu 13. Enderson fecha a Série B com 17 vitórias, 6 empates e 3 derrotas em 26 jogos. O jogador que mais contribuiu para o ataque alvinegro foi Rafael Navarro. Com 15 gols anotados, o atacante terminou o campeonato em terceiro lugar entre os artilheiros. Além dos gols marcados, Navarro também contribuiu com nove assistências à equipe. Com isso, foi o atleta da Série B com mais participações diretas em gols (24).

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Na defesa, um fator importante foi a consolidação da dupla de zaga Carli e Kanu. Os zagueiros comandaram a equipe e conquistaram bons números. Com os dois juntos em campo, o Botafogo não perdeu - foram 14 jogos; 11 vitórias, três empates e cinco gols sofridos.