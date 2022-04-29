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futebol

Botafogo terá Victor Cuesta pela primeira vez como titular na zaga

Kanu não treina e 'Patrón' recebe a oportunidade de entrar em campo com os 11 iniciais contra o Juventude, pela quarta rodada do Brasileirão...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 16:46

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2022 às 16:46
Victor Cuesta será titular pela primeira vez no Botafogo, na partida contra o Juventude, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Desde que foi diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Kanu não vem treinando e, com isso, o argentino assume a vaga na zaga alvinegra.> Confira a tabela da Série A do Brasileirão
'Patrón' jogou na maior parte da partida, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO. Com a entrada do camisa 15, o Glorioso tem a opção de sair jogando com passes curtos desde o campo defensivo, algo que é cobrado pelo técnico Luís Castro.
Segundo dados do 'Sofascore', diante do Dragão, o zagueiro acertou 91% dos passes, ganhou dois duelos aéreos e deu um corte. Cuesta chegou ao Botafogo por empréstimo junto ao Internacional, com o status de uma das principais contratações da 'Era Textor'.
Crédito: VictorCuestaserátitularpelaprimeiraveznoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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