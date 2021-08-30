Botafogo terá uma semana cheia para se preparar para a partida contra o Remo

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Após vencer o líder do campeonato, o Botafogo terminou a rodada fechando o G4 da Série B. A próxima partida do clube é no sábado, contra o Remo, no Baenão, pela 22º rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o técnico Enderson Moreira vai ter uma semana cheia para treinar com o elenco antes da viagem para Belém.

> Confira a tabela da Série BSem jogar no meio da semana, os jogadores do Botafogo vão ter tempo para se recuperarem dos desgastes das últimas partidas. Durante a semana, Enderson poderá aproveitar para fazer testes no elenco e treinar novas táticas. O treinador também vai conseguir avaliar o futebol da equipe sem a participação de Navarro, que foi suspenso com o terceiro cartão amarelo na última rodada.

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