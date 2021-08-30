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Botafogo terá uma semana cheia para se preparar para a partida contra o Remo

Alvinegro só volta a campo no sábado, para mais uma rodada da Série B...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 06:00
Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Após vencer o líder do campeonato, o Botafogo terminou a rodada fechando o G4 da Série B. A próxima partida do clube é no sábado, contra o Remo, no Baenão, pela 22º rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o técnico Enderson Moreira vai ter uma semana cheia para treinar com o elenco antes da viagem para Belém.
> Confira a tabela da Série BSem jogar no meio da semana, os jogadores do Botafogo vão ter tempo para se recuperarem dos desgastes das últimas partidas. Durante a semana, Enderson poderá aproveitar para fazer testes no elenco e treinar novas táticas. O treinador também vai conseguir avaliar o futebol da equipe sem a participação de Navarro, que foi suspenso com o terceiro cartão amarelo na última rodada.
+ Chay e Navarro são peças fundamentais para o acesso do Botafogo para à Série A
Sem Rafael Navarro, o substituto direto para a vaga do centroavante é o experiente Rafael Moura. Além de ser o líder de assistências do clube na temporada, Navarro também é o artilheiro, ao lado de Chay, com 8 gols. Rafael Moura, de 38 anos, ainda não fez uma partida como titular do Botafogo e vai ter a missão de substituir o jovem atacante, que está em um grande momento.
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