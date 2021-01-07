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Botafogo terá três desfalques para a partida contra Vasco, pelo Brasileiro

Amarelos contra o Athletico Paranaense, Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre e Matheus Babi terão que cumprir suspensão automático no clássico do próximo domingo...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 21:35

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 21:35

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A 28ª rodada mal terminou, mas o Botafogo sabe que terá problemas para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Eduardo Barroca terá três desfalques para o clássico contra o Vasco, no próximo domingo, pela 29ª rodada, em São Januário, às 20h30.
Por terem levado o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, Caio Alexandre, Matheus Babi e Marcelo Benevenuto terão que cumprir suspensão automática diante do Cruz-Maltino.
Para a defesa, no lugar de Benevenuto, Barroca pode escalar Rafael Forster, Helerson ou o jovem Sousa, cria das categorias de base. Como os três são canhotos, é praticamente certo que Kanu será movido para o lado direito da defesa.
Na escolha de Caio Alexandre, Eduardo Barroca pode optar por recuar Bruno Nazário para o meio ou escalar Cesinha em uma formação parecida. Se optar por algo mais defensivo, Luiz Otávio, volante de origem, pode receber chance.
O Botafogo é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. A distância para o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, é de cinco pontos.

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