Botafogo terá três desfalques para a partida contra Vasco, pelo Brasileiro

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A 28ª rodada mal terminou, mas o Botafogo sabe que terá problemas para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Eduardo Barroca terá três desfalques para o clássico contra o Vasco, no próximo domingo, pela 29ª rodada, em São Januário, às 20h30.

Por terem levado o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 0 para o Athletico Paranaense, nesta quarta-feira, Caio Alexandre, Matheus Babi e Marcelo Benevenuto terão que cumprir suspensão automática diante do Cruz-Maltino.

Para a defesa, no lugar de Benevenuto, Barroca pode escalar Rafael Forster, Helerson ou o jovem Sousa, cria das categorias de base. Como os três são canhotos, é praticamente certo que Kanu será movido para o lado direito da defesa.

Na escolha de Caio Alexandre, Eduardo Barroca pode optar por recuar Bruno Nazário para o meio ou escalar Cesinha em uma formação parecida. Se optar por algo mais defensivo, Luiz Otávio, volante de origem, pode receber chance.