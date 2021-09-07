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Botafogo terá tempo para se preparar para os dois próximos confrontos decisivos na Série B

Alvinegro terá as duas próximas partidas disputadas no Nilton Santos; a primeira no dia 11/09 e a segunda somente no dia 18/09
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LanceNet

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Publicado em 

07 set 2021 às 06:00

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O treinador Enderson vai ter tempo para preparar a equipe para os duelos. Nas duas próximas semanas, o Botafogo vai a campo somente em duas oportunidades: contra o Londrina e, posteriormente, o Náutico. Ambas as partidas vão ser disputadas em casa e no sábado. Sendo assim, sem jogos no meio da semana e sem viagens, o time vai ter duas semanas cheias para se recuperar e treinar para os confrontos pela Série B.
+ Curiosidade: Botafogo passaria Cruzeiro e estaria fora do Z4 da Série B só com pontos conquistados por Enderson MoreiraNa última partida da equipe, o Botafogo venceu o Remo por 1 a 0, fora de casa, pela 22º rodada da Série B. A partida foi difícil para o Alvinegro, que pouco criou na partida, e sofreu bastante com o desgaste físico dos atletas devido às condições do gramado e ao clima em Belém. Com a vitória, a equipe passou para a terceira posição da tabela do campeonato, porém ainda depende do resultado da partida entre Goiás e Cruzeiro, que se enfrentam hoje à noite.
Na vitória contra o Remo, alguns jogadores sentiram desconforto muscular devido ao desgaste físico em campo. Warley, autor do gol, e Chay, por exemplo, são atletas que foram substituídos durante a segunda etapa por esse quesito. Agora, com a semana cheia, os jogadores do elenco terão tempo para se recuperarem para o próximo duelo pela Série B.
+ Diego Loureiro procura a continuação de trabalho forte do Botafogo: ‘Buscar a regularidade’
Os dois confrontos que o Botafogo tem pela frente são contra adversários difíceis de se enfrentar. No próximo sábado, o Alvinegro duela com o Londrina, no Nilton Santos. Apesar do clube paranaense ocupar a 18º colocação do campeonato e o clube carioca ser o mandante, o Londrina é uma equipe que marca forte e é o time que mais cometeu faltas nesta Série B.
Após enfrentar o Londrina, o Botafogo retorna a campo, também num sábado, para encarar o Náutico. O Timbu também é outro adversário difícil que o clube tem pela frente, já que a partida vai ser um confronto direto na luta pelo G4 da Série B.

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