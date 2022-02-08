Botafogo terá sequência de clássicos pela frente, e Enderson Moreira cita aspecto decisivo para a preparação

Líder do Campeonato Carioca e embalado por três vitórias consecutivas, o Botafogo terá pela frente uma sequência de clássicos. Afinal, nas próximas quatro rodadas da Taça Guanabara, enfrentará Fluminense, no dia 10, Vasco (14) e Flamengo (23), com o Resende, no dia 17, como "intruso" no intervalo. Para o técnico Enderson Moreira, o Alvinegro chega testado para os clássicos, mas ressalta o pouco tempo para a recuperação dos atletas entre as partidas.- Já fomos testados. Todos adversários são difíceis. Enfrentamos times que venceram gigantes do futebol. Todo jogo serve como teste para ver como a equipe se comporta, ver onde estamos melhorando. Não demos sorte na questão dos clássicos, pois teremos dias a menos na preparação. O importante é recuperar os atletas, pois tivemos um jogo muito desgastante, pela chuva e pelo adversário que nos exigiu muito - avaliou o treinador nesta segunda-feira. Depois de conquistar a Série B do Brasileirão em 2021, o Botafogo voltará a enfrentar uma equipe da Série A na quinta. O rival será o Fluminense, no Nilton Santos, às 20h, e Enderson Moreira ressaltou a qualidade do adversário - que reforçou o seu elenco visando a participação na Libertadores - e seu técnico.