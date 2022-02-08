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Botafogo terá sequência de clássicos pela frente, e Enderson Moreira cita aspecto decisivo para a preparação

Vindo de três vitórias consecutivas, o Alvinegro enfrentará Fluminense, Vasco, Resende e Flamengo nas próximas quatro rodadas do Campeonato Carioca...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

08 fev 2022 às 08:00
Líder do Campeonato Carioca e embalado por três vitórias consecutivas, o Botafogo terá pela frente uma sequência de clássicos. Afinal, nas próximas quatro rodadas da Taça Guanabara, enfrentará Fluminense, no dia 10, Vasco (14) e Flamengo (23), com o Resende, no dia 17, como "intruso" no intervalo. Para o técnico Enderson Moreira, o Alvinegro chega testado para os clássicos, mas ressalta o pouco tempo para a recuperação dos atletas entre as partidas.- Já fomos testados. Todos adversários são difíceis. Enfrentamos times que venceram gigantes do futebol. Todo jogo serve como teste para ver como a equipe se comporta, ver onde estamos melhorando. Não demos sorte na questão dos clássicos, pois teremos dias a menos na preparação. O importante é recuperar os atletas, pois tivemos um jogo muito desgastante, pela chuva e pelo adversário que nos exigiu muito - avaliou o treinador nesta segunda-feira. Depois de conquistar a Série B do Brasileirão em 2021, o Botafogo voltará a enfrentar uma equipe da Série A na quinta. O rival será o Fluminense, no Nilton Santos, às 20h, e Enderson Moreira ressaltou a qualidade do adversário - que reforçou o seu elenco visando a participação na Libertadores - e seu técnico.
- Se trata de um grande time, com um treinador extremamente vencedor, com títulos significativos. É uma referência para todos nós. A dificuldade é enorme, tem grandes atletas, elenco reforçado e de qualidade, talvez o que mais se reforçou. Espero que façamos um grande jogo e condições de buscar mais uma vitória. Vamos nos preparar da melhor forma possível - completou o técnico.Confira os próximos compromissos do Botafogo no Campeonato Carioca:
10/2Fluminense x Botafogo, no Rio de Janeiro
14/2Vasco x Botafogo, em São Luís (MA)
17/2Botafogo x Resende, no Nilton Santos
23/2Botafogo x Flamengo, no Nilton Santos
Crédito: BotafogovemdetrêsvitóriaseencarasequênciadeclássicosnoCarioca(Foto:VítorSilva/Botafogo

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