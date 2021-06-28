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Botafogo terá frase 'Amor é amor' no uniforme contra o Vitória pelo dia do orgulho internacional LGBTQIA+

Alvinegro terá frase estampada no peito na próxima partida da Série B do Brasileirão; uniformes serão leiloados para projetos da comunidade...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 14:58

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 14:58
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo planeja uma homenagem pelo dia internacional do orgulho LGBTQIA+, comemorado nesta segunda-feira. O uniforme do Alvinegro terá a frase "#AmorÉAmor" estampada no peito na partida contra o Vitória, na próxima quarta-feira, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
Além disto, Kanu, capitão da equipe, vestirá uma faixa colorida, uma representação ao arco-íris, um dos símbolos do movimento. As ações terão a parceria da Centrum, patrocinadora do clube.
As camisas serão autografadas e leiloadas. O dinheiro arrecadado será doado para um projeto que oferece acolhimento para jovens LGBTQIA+ que foram expulsos de suas casas, além de alimentação, auxílio em educação e empregabilidade, assistência social e suporte de saúde clínica e mental.– É papel do Botafogo, marca gigantesca do futebol mundial, dar visibilidade e apoio a uma luta tão significativa: o direito das pessoas amarem quem elas quiserem. Ninguém pode calar o amor de ninguém. Temos muito orgulho em abraçar a maior diversidade possível de botafoguenses - afirmou Caio Araujo, Gerente de Negócios do Botafogo.
– Diante de tantos desafios ligados ao combate à LGBTfobia no Brasil, o futebol novamente se torna uma plataforma de conscientização coletiva, desta vez em torno do respeito à comunidade LGBTQIA+ e do combate ao preconceito enraizado na sociedade. Estamos orgulhosos por aproveitar uma parceria com uma das camisas mais tradicionais do futebol mundial para disseminar uma mensagem tão importante e necessária para todos - colocou Juan Katz, Diretor de Marketing da GSK Consumer Healthcare Brasil.

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