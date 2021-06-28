Botafogo terá frase 'Amor é amor' no uniforme contra o Vitória pelo dia do orgulho internacional LGBTQIA+

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo planeja uma homenagem pelo dia internacional do orgulho LGBTQIA+, comemorado nesta segunda-feira. O uniforme do Alvinegro terá a frase "#AmorÉAmor" estampada no peito na partida contra o Vitória, na próxima quarta-feira, pela 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Além disto, Kanu, capitão da equipe, vestirá uma faixa colorida, uma representação ao arco-íris, um dos símbolos do movimento. As ações terão a parceria da Centrum, patrocinadora do clube.

As camisas serão autografadas e leiloadas. O dinheiro arrecadado será doado para um projeto que oferece acolhimento para jovens LGBTQIA+ que foram expulsos de suas casas, além de alimentação, auxílio em educação e empregabilidade, assistência social e suporte de saúde clínica e mental.– É papel do Botafogo, marca gigantesca do futebol mundial, dar visibilidade e apoio a uma luta tão significativa: o direito das pessoas amarem quem elas quiserem. Ninguém pode calar o amor de ninguém. Temos muito orgulho em abraçar a maior diversidade possível de botafoguenses - afirmou Caio Araujo, Gerente de Negócios do Botafogo.