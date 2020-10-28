Botafogo tentou contratar Thiago Galhardo, do Inter, no começo do ano

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

O Botafogo passou perto de contratar o artilheiro do Campeonato Brasileiro. No começo do ano, o nome de Thiago Galhardo foi oferecido, agradou e a diretoria do Alvinegro, à época, até tentou abrir negociações pelo atual atleta do Internacional. A informação foi dada por Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente, em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira.

- Tentamos trazer o (Thiago) Galhardo no começo do ano. Ele pediu 300 mil. Se eu soubesse que ele ia jogar o que está jogando eu faria um esforço - afirmou Montenegro.

O nome de Galhardo foi oferecido, mas o Botafogo sequer abriu maiores detalhes com os empresários do jogadores quando soube dos valores mensais do atual camisa 17 do Colorado.