Botafogo tenta contar com Barreto em 2022: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

O Botafogo não se esmera apenas em contratar jogadores para tornar seu elenco mais encorpado na volta à Série A. O Alvinegro pretende manter jogadores que se destacaram na conquista da Série B. De acordo com o "Canal do TF", um deles é Barreto, emprestado pelo Criciúma. Embora o vínculo estabeleça que a equipe alvinegra tem de desembolsar R$ 1,5 milhão para que o volante siga no clube, a diretoria tenta negociar uma prorrogação de empréstimo.CONTRATAÇÕES DO BOTAFOGO

Até agora, o Botafogo não fechou com nenhum jogador de forma oficial.

O Alvinegro encaminhou a compra de Lucas Mezenga junto ao Nova Iguaçu e tem interesse em renovar com Kayque até o fim do Campeonato Carioca.

Vitor Marinho e Vitinho, que se destacaram no time sub-20 na temporada, tiveram os direitos adquiridos de forma definitiva junto ao Resende.

JOGADORES NA MIRA

Ainda com questões financeiras a serem resolvidas, o Botafogo teve o nome de Breno, ex-Goiás, oferecido e gostou da possibilidade. Além disso, o clube iniciou conversas na busca de Elkeson, o grande sonho da diretoria.

O Botafogo tem uma "aposta de risco" em Dedé. O zagueiro fez exames médicos e, se aprovado, assina um contrato de produtividade até o Carioca. Matheus Vargas, que trabalhou com Enderson Moreira no Fortaleza, está na mira. Outro nome com quem o clube teve conversas iniciais foi o meia Chico, que jogou no juventude.

QUEM SAIU

Pedro Castro, um dos destaques do Botafogo no acesso à Série A, foi anunciado pelo Cruzeiro.

O lateral-direito Jonathan Lemos não teve o contrato renovado.

Marcelo Benevenuto, que atuou por empréstimo no Fortaleza na temporada, teve a venda concluída ao Leão do Pici.

QUEM PODE SAIR

​Um dos grandes desafios do clube é conseguir manter os jogadores que se destacaram em 2021, mas retornarão aos clubes de origem após o período de empréstimo. São os casos de Luís Oyama, Marco Antônio e Barreto. Outro caso emblemático é o de Rafael Navarro, que ainda não tem uma definição quanto à renovação de contrato.

Kanu atrai interesse do Corinthians, mas o Glorioso promete fazer jogo para liberá-lo. A renovação de contrato de Gatito Fernández emperrou, pois o goleiro pediu um aumento de 40% no seu salário.

TIME-BASE DE 2022​Diego Loureiro (Gatito Fernández); Rafael, Kanu, Joel Carli, Carlinhos; Barreto, Luís Oyama; Warley, Chay, Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

DESAFIOS PARA 2022Com o título da Série B nas costas, o objetivo do Botafogo para a temporada é montar um time minimamente competitivo para se manter na elite do Campeonato Brasileiro. Com as finanças em colapso e a expectativa por uma mudança na organização interna, um novo rebaixamento atrapalharia qualquer plano do Alvinegro de se reconstruir.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022​22 ou 23/01 - Boavista x Botafogo - Local e horário a definir​26 ou 27/01 - Botafogo x Bangu - Local e horário a definir29 ou 30/01 - Botafogo x Madureira - Local e horário a definir​02 ou 03/02 - Botafogo x Nova Iguaçu - Local e horário a definir​05 ou 06/02 - Fluminense x Botafogo - Local e horário a definir