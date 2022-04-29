Botafogo tenta abrir ingressos no Setor Sul para torcida, mas não consegue por carga do Juventude

O Botafogo até tentou deixar o estádio 'totalmente alvinegro' contra o Juventude, mas não teve sucesso. O clube informou na manhã desta sexta-feira que teve uma recusa no pedido de liberação da venda de ingressos para a torcida no Setor Sul, originalmente da equipe gaúcha.

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Isso se deu pela pouca procura por parte dos torcedores do Alviverde. Enquanto a torcida do Botafogo esgotou os ingressos na quarta-feira, as entradas na Sul estão sobrando. O Alvinegro entrou com um pedido para realocar os torcedores do Juventude para camarotes e, assim, abrir mais um setor aos próprios torcedores.

O pedido foi recusado porque a carga total liberada no Setor Sul foi de pouco mais de 4000 assentos. Se houver uma 'mobilização de última hora', por exemplo, não será possível colocar todos os torcedores em camarotes. Poderia gerar uma superlotação no estádio, com mais pessoas do que assentos disponíveis.

Houve uma mobilização por parte dos torcedores do Botafogo nas redes sociais para que o clube liberasse a Sul. Apesar da tentativa, a decisão dependia mais de outros personagens envolvidos do que do próprio Alvinegro.NOTA DIVULGADA PELO BOTAFOGO:

"Não será possível comercializar ingressos do Setor Sul para os alvinegros no jogo deste domingo. Houve tentativa de alocar a torcida adversária em outro local, como camarotes, mas a carga solicitada pelo clube visitante, por regulamento, não permitiu a operação."