Botafogo tem voltas de Cuesta, Oyama e Gatito em relacionados para duelo com Fortaleza

O goleiro Gatito Fernández, o zagueiro Victor Cuesta e o volante Luís Oyama são as novidades no Botafogo na lista dos 23 jogadores relacionados pelo técnico Luís Castro para o duelo ante o Fortaleza, neste domingo (15), às 18h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Nílton Santos.Gatito foi poupado pelo técnico português na vitória durante a semana contra o Ceilândia, pela Copa do Brasil. Oyama e Cuesta ficaram fora do jogo por já terem atuado por outros clubes na competição.

Gustavo Sauer segue de fora no Glorioso. Segundo o clube, ele se recupera de contusão em problema que não foi revelado.

Hämäläinen, Rikelmi e Barreto, que atuaram no duelo de quinta-feira (12) ficam de fora do jogo por opção de Castro.

O Botafogo busca diante do Tricolor cearense a primeira vitória como mandante no Brasileirão. Foram um empate e duas derrotas até o momento jogando em casa. O Alvinegro é o oitavo colocado da competição, com oito pontos ganhos. TABELA+ Confira os jogos do Fogão no Brasileirão-22, a classificação e simule resultados

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