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Botafogo tem voltas de Cuesta, Oyama e Gatito em relacionados para duelo com Fortaleza

Sauer, contundido, é desfalque, enquanto Hämäläinen, Rikelmi e Barreto ficam de fora após jogarem contra o Ceilândia por opção de Luís Castro...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 15:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 15:40
O goleiro Gatito Fernández, o zagueiro Victor Cuesta e o volante Luís Oyama são as novidades no Botafogo na lista dos 23 jogadores relacionados pelo técnico Luís Castro para o duelo ante o Fortaleza, neste domingo (15), às 18h (de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Nílton Santos.Gatito foi poupado pelo técnico português na vitória durante a semana contra o Ceilândia, pela Copa do Brasil. Oyama e Cuesta ficaram fora do jogo por já terem atuado por outros clubes na competição.
Gustavo Sauer segue de fora no Glorioso. Segundo o clube, ele se recupera de contusão em problema que não foi revelado.
Hämäläinen, Rikelmi e Barreto, que atuaram no duelo de quinta-feira (12) ficam de fora do jogo por opção de Castro.
O Botafogo busca diante do Tricolor cearense a primeira vitória como mandante no Brasileirão. Foram um empate e duas derrotas até o momento jogando em casa. O Alvinegro é o oitavo colocado da competição, com oito pontos ganhos. TABELA+ Confira os jogos do Fogão no Brasileirão-22, a classificação e simule resultados
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Crédito: GatitofoiumdosdestaquesdoFogãonavitóriacontraoBotafogo,noúltimodomingo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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