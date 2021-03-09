Botafogo tem segundo tempo avassalador, vira sobre o Anápolis e é lider do Brasileiro de Basquete

Crédito: Diego Maranhão/ Brand/ Divulgação CBB

O Botafogo continua imparável no Campeonato Brasileiro de Basquete. Na noite desta segunda-feira, o Alvinegro derrotou o Anápolis por 90 a 85, em partida válida pela 2ª rodada do segundo turno da competição, no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano.

O Glorioso chegou a estar 16 pontos atrás no placar no terceiro quarto, mas contou com Paulinho Boracini, cestinha da equipe com 26 pontos, e Duda Machado, autor de 21, para reverter o placar no último período e garantir a manutenção da primeira posição da conferência.

Assim, o Botafogo soma sete vitórias em oito partidas disputadas na competição, confirmando ainda mais a liderança.