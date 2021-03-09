Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo tem segundo tempo avassalador, vira sobre o Anápolis e é lider do Brasileiro de Basquete
futebol

Botafogo tem segundo tempo avassalador, vira sobre o Anápolis e é lider do Brasileiro de Basquete

Liderado por Paulinho Boracini e Duda Machado, Alvinegro deixa desvantagem de 16 pontos para trás e vence no Ginásio Oscar Zelaya...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 21:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2021 às 21:37
Crédito: Diego Maranhão/ Brand/ Divulgação CBB
O Botafogo continua imparável no Campeonato Brasileiro de Basquete. Na noite desta segunda-feira, o Alvinegro derrotou o Anápolis por 90 a 85, em partida válida pela 2ª rodada do segundo turno da competição, no Ginásio Oscar Zelaya, em General Severiano.
O Glorioso chegou a estar 16 pontos atrás no placar no terceiro quarto, mas contou com Paulinho Boracini, cestinha da equipe com 26 pontos, e Duda Machado, autor de 21, para reverter o placar no último período e garantir a manutenção da primeira posição da conferência.
Assim, o Botafogo soma sete vitórias em oito partidas disputadas na competição, confirmando ainda mais a liderança.
A equipe comandada por João Batista volta às quadras já nesta terça-feira e em clima de clássico: a partida será contra o Flamengo/Blumenau, também no Ginásio Oscar Zelaya - que está sediando o segundo turno - às 16h30.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados