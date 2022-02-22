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Botafogo tem reunião e abre negociação com Eran Zahavi, atacante israelense do PSV

Camisa 7 do time holandês teve encontro com dirigente do clube, que explicou projeto do Botafogo; caso negócio ande, ideia é fechar com atacante já na atual janela...

Publicado em 21 de Fevereiro de 2022 às 22:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 fev 2022 às 22:28
O Botafogo está indo longe em busca de reforços. O nome da vez é o de Eran Zahavi, atacante israelense do PSV, da Holanda. Ocorreu uma reunião entre o jogador de 34 anos e a diretoria do Alvinegro na semana passada. O contato inicial é para, se a coisa evoluir, o atleta defender o Glorioso ainda antes da atual janela fechar.+ John Textor tem conversas iniciais e sonha com contratação de Cavani, do Manchester United, para o Botafogo
Zahavi tem contrato com o PSV até julho mas sabe que, pela idade avançada, o projeto a médio prazo não é vantajoso na equipe holandesa, que também ainda não definiu se vai renovar com o atleta. No Botafogo, discutiu-se inicialmente um contrato de duas temporadas. As conversas, vale ressaltar, ainda são iniciais.
Houve uma reunião entre Zahavi e um dirigente do Botafogo na semana passada. O papo foi considerado positivo. O israelense teve contato com o projeto que o Alvinegro pretende realizar nos próximos anos a partir das ideais de John Textor e enxergou a coisa com bons olhos.
Apesar de ter contrato com o time holandês, a ideia do Botafogo, se as conversas avançarem, é ter Zahavi ainda na atual janela, que termina em abril. Ele rescindiria o contrato com o PSV e viria sem custos de transferência ao Glorioso. Atualmente, o israelense é titular da equipe europeia.
O jogador tem, atualmente, um salário que supera R$ 1 milhão mensais. O Botafogo já acenou que não pretende pagar essa quantia - Zahavi tem noção que terá uma redução financeira se optar pela equipe brasileira. Times de Israel e dos Estados Unidos também monitoram o atleta.
O israelense tem nove gols e oito assistências em 29 partidas disputadas pelo PSV na atual temporada. Além da equipe holandesa, ele soma passagens por Guangzhou R&F-CHN, Maccabi Tel Aviv-ISR, Palermo-ITA e Hapoel Tel Aviv-ISR. Ele também é o maior artilheiro da história da seleção de Israel.
Crédito: ZahaviemaçãopeloPSV(Foto:Divulgação/PSV

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