Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Botafogo tem reta final de primeiro turno promissora e promete brigar por voos maiores no Brasileirão
futebol

Botafogo tem reta final de primeiro turno promissora e promete brigar por voos maiores no Brasileirão

Após altos e baixos com Chamusca, Alvinegro se encontra com Enderson, dá demonstração de força nos últimos jogos, mas ainda precisa se provar fora de casa...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 05:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 ago 2021 às 05:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Depois de um período de altos e baixos, o Botafogo terminou o primeiro turno da Série B do Brasileirão podendo sonhar de forma concreta por um lugar no G4. Após o término da 19ª rodada, apenas 4 pontos separam o Alvinegro da zona de classificação à próxima Série A do Campeonato Brasileiro.
+ Quem fez gols, acertou passes, desarmou e mais: veja números do Botafogo após 1º turno do Brasileirão
A primeira metade da competição foi, em termos gerais, irregular, mas terminou de maneira promissora. Muito disto por conta da chegada de Enderson Moreira, contratado após a demissão de Marcelo Chamusca e que deu uma nova cara ao time.
Com o novo técnico, o Alvinegro realizou uma campanha de busca por título: cinco vitórias, um empates e uma derrota, o que representa 76,1% de aproveitamento. Para efeito de comparação, o Coritiba, líder do torneio, tem 63,2% de sucesso nos pontos conquistados até aqui.A principal questão que envolve o Botafogo é a irregularidade em relação ao estádio em que está: ao mesmo tempo que é um dos piores visitantes da Série B e faria uma campanha de rebaixamento se considerado apenas jogos como visitante, o Alvinegro é o melhor mandante da competição.
Uma possível melhora e subida ao G4 passa, necessariamente, por mais resultados positivos longe do Rio de Janeiro. Em todo o primeiro turno, o Botafogo venceu apenas um jogo como visitante. Sendo mandante, contudo, o Alvinegro tem campanha de excelência: sete vitórias, um empate e apenas uma derrota.DE CHAMUSCA A ENDERSON: MUDANÇA NA POSTURAO Alvinegro teve primeiras rodadas marcadas por instabilidade. Marcelo Chamusca, que já vinha de um desempenho longe do ideal no Carioca, comandou a equipe no começo da Série B e não conseguiu extrair aquilo que se esperava. A demissão chegou após o empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, no Nilton Santos, quando o Alvinegro dava sinais de que não evoluiria.
+ Com quatro jogos a menos, Enderson supera campanha de Chamusca com o Botafogo no Brasileirão
Com Enderson, o Botafogo nem teve tantas mudanças em relação à parte tática - até porque o calendário e o pouco tempo de treinos não permitem -, mas a impressão é de um time mais confiante. O novo técnico mexeu, logo de cara, com a parte anímica dos jogadores. Deu certo: a campanha do Botafogo melhorou e tem muito dedo do treinador nos pontos do time.
+ Botafogo oferece novo valor, fica perto de acordo com Portuguesa-RJ e encaminha permanência de Chay
O camisa 14, um dos destaques do último Carioca pela Portuguesa, é o artilheiro do Alvinegro na Série B, com sete gols marcados. Mais do que isto, é um jogador com características que o elenco atualmente não possui. Ou seja, a presença do camisa 14 é bem importante.
Não à toa, se fala até mesmo de uma "Chaydependência", já que o Botafogo tem seguidas dificuldades de criar oportunidades de gol quando o meio-campista tem uma atuação apagada. Enderson Moreira, contudo, fez questão de dizer que isto não existe.
A REVELAÇÃORafael Navarro assumiu a responsabilidade de guiar o ataque do Botafogo. Apesar de não ser o artilheiro da equipe, é o jogador com mais participações diretas em gols e um dos atletas mais participativos do Alvinegro.
+ Rafael Navarro recusa proposta e renovação com o Botafogo emperra
+ Botafogo tem preferência para adquirir Luís Oyama em definitivo junto ao Mirassol
Desde que Enderson chegou, o Alvinegro foi vazado em apenas duas oportunidades. Mesmo assim, as bolas aéreas continuam sendo um problema. Mais uma vez, não é que jogador x ou y peque no quesito, mas sim o coletivo, com marcações e encaixes que começam desde o meio-campo e terminam dentro da pequena área.
Não à toa, o Botafogo só venceu jogos quando passou ileso na defesa. As vitórias, portanto, passam necessariamente por uma boa atuação do sistema defensivo. Em termos gerais, o contexto final do Botafogo no primeiro turno é animador, mas muita coisa pode mudar em mais 19 rodadas que estão por vir.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prefeitura de Vitória
Vitória, governo do ES e Ifes: 25 mil vagas em concursos e seleções
Projeto de lei quer tornar crime qualquer atitude ou tratamento que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida
PL da Misoginia tem aval de Lula, ressalvas de Flávio, oposição de Zema e silêncio de Caiado
Sirene de polícia
Mulher desmaia após homem agredi-la com barra de ferro em Rio Bananal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados