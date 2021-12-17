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​Botafogo tem melhor desempenho em interações no Twitter de sua história

Com título da Série B do Brasileirão, Alvinegro tem melhor número da história na rede social; Glorioso foi o quinto clube brasileiro com o maior engajamento em novembro...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 17:58

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:58

O bom desempenho do Botafogo em campo refletiu fora das quatro linhas. Com o título da Série B do Brasileirão, o Alvinegro alcançou números de expressão nas redes sociais: o clube teve o melhor desempenho de interações de sua história no Twitter.+ Propostas do Botafogo, demora e destaque: a saga de Rafael Navarro até o possível acerto com o Palmeiras
De acordo com o perfil "Deportes & Finanzas", especialista nesses dados, o Glorioso teve 1,91 milhão de interações na rede social durante novembro, o maior número já alcançado pelo clube.
O Glorioso ficou atrás apenas de Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras e Corinthians. O Alvinegro já vinha apresentando uma melhora no desempenho do Twitter nas últimas semanas e teve o resultado consolidado de forma positiva.
- Os parabéns vão para a torcida alvinegra. Vamos juntos por mais - escreveu o Botafogo no Twitter.
Crédito: BotafogofoicampeãodaSérieBdoBrasileirão(Foto:VítorSilva/Botafogo

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