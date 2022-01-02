  Botafogo tem interesse no zagueiro Klaus: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube
futebol

Botafogo tem interesse no zagueiro Klaus: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

Ainda com postura morna com mercado pelas dificuldades financeiras, Alvinegro mira zagueiro ex-Ceará; Vinícius Lopes e Breno são os jogadores mais próximos de acerto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 jan 2022 às 16:57

Publicado em 02 de Janeiro de 2022 às 16:57

Com o título da Série B, a diretoria do Botafogo tem o objetivo de montar uma equipe competitiva para não passar sustos na disputa do Brasileirão. Nesta nota, o LANCE! mostra tudo que acontece no mercado da bola no clube de General Severiano para 2022. A matéria será atualizada ao longo da temporada.CONTRATAÇÕES DO BOTAFOGO
Até agora, o Botafogo não fechou com nenhum jogador de forma oficial.
Lucas Mezenga: tem compra e permanência encaminhada junto ao Nova Iguaçu.
Kayque: terá o empréstimo renovado junto ao Nova Iguaçu até o Carioca.JOGADORES NA MIRA
Elkeson: atacante é o sonho da diretoria para 2022, apesar da dificuldade financeiras. Partes trabalham em uma contraproposta.
Vitor Marinho e Vitinho: clube quer adquirir dupla, que atuou por empréstimo no time sub-20 no ano passado, junto ao Resende.
Breno e Vinícius Lopes: dupla criada no Goiás está perto de reforçar o clube.
Luiz Otávio e Oliveira: o primeiro aguarda a definição financeira do Bahia para avaliar o futuro, enquanto o segundo teve a investida freada pelo Atlético-GO.
Klaus: em busca de um zagueiro, Botafogo mira defensor ex-Ceará.NÃO ROLOU
Matheus Vargas: Botafogo chegou a abrir negociações, mas meia preferiu renovar com o Fortaleza.
Chico: com sondagem do Alvinegro, meia renovou com o Juventude para 2022.QUEM SAIU
Pedro Castro: anunciado pelo Cruzeiro.
Jonathan Lemos: não teve o contrato renovado e fechou com o Bahia.
Marcelo Benevenuto: que atuou por empréstimo no Fortaleza na temporada, teve a venda concluída ao Leão do Pici.
Rafael Navarro: foi anunciado pelo Palmeiras.
Ricardinho: foi anunciado como novo reforço do Paysandu.
Gilvan: foi anunciado pelo CRB.
Warley: com proposta de outro clube brasileiro, não fica no Botafogo.
Rafael Moura: sem bater metas, é outro que não fica para 2022.QUEM PODE SAIR
Kanu: atrai interesse do Corinthians, mas o Glorioso promete fazer jogo duro para liberá-lo.
Luís Oyama: há o interesse na permanência, mas a primeira proposta feita para o Mirassol, dono dos direitos econômicos, foi considerada muito baixa.
Barreto: Botafogo tem interesse na renovação do empréstimo junto ao Criciúma.
Marco Antônio: o Bahia faz jogo duro e as negociações pela renovação são complicadas.
TIME-BASE DE 2022​Gatito Fernández (Diego Loureiro); Rafael, Kanu (Lucas Mezenga), Joel Carli, Carlinhos; Kayque, Romildo; Luiz Fernando, Chay, Diego Gonçalves; Matheus Nascimento.
DESAFIOS PARA 2022Com o título da Série B nas costas, o objetivo do Botafogo para a temporada é montar um time minimamente competitivo para se manter na elite do Campeonato Brasileiro. Com as finanças em colapso e a expectativa por uma mudança na organização interna, um novo rebaixamento atrapalharia qualquer plano do Alvinegro de se reconstruir.
OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022​22 ou 23/01 - Boavista x Botafogo - Local e horário a definir​26 ou 27/01 - Botafogo x Bangu - Local e horário a definir29 ou 30/01 - Botafogo x Madureira - Local e horário a definir​02 ou 03/02 - Botafogo x Nova Iguaçu - Local e horário a definir​05 ou 06/02 - Fluminense x Botafogo - Local e horário a definir
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem de destaque
Netflix: lançamentos da semana entre 13 e 19 de abril de 2026 
Imagem de destaque
Jordana é a nova líder do BBB 26: 5 momentos marcantes da sister na casa
Imagem de destaque
7 receitas de shakes veganos ricos em proteínas

