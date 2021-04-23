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futebol

Botafogo tem interesse em Auremir, volante do Cuiabá

Alvinegro buscou informações sobre meio-campista, mas primeira impressão é de dura negociação; jogador trabalhou com Marcelo Chamusca no Dourado...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 12:50

LanceNet

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Publicado em 

23 abr 2021 às 12:50
Crédito: Divulgação/Cuiabá
Após uma campanha decepcionante no Campeonato Carioca, o Botafogo está no mercado em busca de jogadores para reforçar o elenco. Um dos nomes que o Alvinegro mostrou interesse foi o de Auremir, volante de 29 anos que atualmente está no Cuiabá.
A posição é uma das prioridades do Botafogo, que perdeu José Welison nas últimas semanas e ainda é incerto sobre a continuidade de Luiz Otávio, com contrato apenas até maio. Auremir participou da campanha de acesso do Dourado à Série A na temporada passada.O Botafogo fez um contato inicial sobre o jogador e o primeiro diagnóstico e que a negociação não parece ser fácil. Auremir tem dez jogos na atual temporada e é frequentemente titular da equipe comandada por Alberto Valentim. Com contrato até o fim do ano, o Dourado promete fazer jogo duro por uma possível liberação.
Auremir trabalhou com Marcelo Chamusca, treinador do Botafogo, na própria equipe mato-grossense no ano passado. O nome agrada ao treinador, que deu sinal verde para tentar dar continuidade às conversas.
No Rio de Janeiro, o jogador atuou no Vasco em 2012. Ele também soma passagens por Botafogo-PB, Náutico, Paraná, Fortaleza, Sampaio Corrêa, Guarani, Sivasspor-TUR, Erzurumspor-TUR e Ceará.

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