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Botafogo tem interesse e abre conversas para contratar Fernandão, atacante ex-Goiás e Fenerbahçe

Depois de contratar Rafael, Alvinegro mira em centroavante para tentar encorpar elenco na disputa da Série B do Brasileirão; questão de punição por doping é estudada...

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 00:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 set 2021 às 00:00
Crédito: Divulgação/Fenerbahçe
Após confirmar a chegada de Rafael, o Botafogo não deve parar por isso no mercado pensando em encorpar o elenco para a disputa da Série B do Brasileirão. O clube tem interesse e abriu conversas para contratar Fernandão, de 34 anos, que jogou no Goiás na temporada passada.
+ Rafael recusou salário quase três vezes maior do Fluminense para fechar com o Botafogo
Uma das principais questões que travam o interesse do Botafogo em acelerar a contratação com a maior rapidez possível é uma questão envolvendo Fernandão fora de campo. Em fevereiro, um dirigente do Goiás afirmou que o atacante foi pego no exame antidoping por uso de uma substância proibida para emagrecer.Contudo, nenhum tipo de julgamento foi marcado e o jogador, teoricamente, está liberado para jogar - o atleta, inclusive, atuou o último Brasileirão praticamente inteiro já tendo sigo pego no doping. O Botafogo, porém, quer ter certeza que não haverá nenhum tipo de consequência negativa antes de tornar o interesse em algo concreto.
Fernandão tem 34 anos e, assim como Rafael Moura, companheiro no Goiás durante a última temporada, se destaca pela capacidade aérea e jogo físico. O Alvinegro também conta com Rafael Navarro, que deve sair no fim do ano, e Gabriel Conceição, destaque do sub-20, como centroavantes no elenco.
O atacante marcou oito gols pelo Esmeraldino no último Brasileirão. O atleta também soma passagens por Bahia, Al-Wehda-ARS, Fenerbahçe-TUR, Bursaspor-TUR, Athletico Paranaense, Palmeiras, Guarani, Democrata, Paysandu, Macaé, Volta Redonda, Flamengo, Tombense e América-RJ.

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