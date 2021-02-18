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Botafogo tem interesse de renovar o empréstimo de José Welison, do Atlético-MG, até fim da Série B

Glorioso quer contar com o jogador, com vínculo até o Carioca, por toda a próxima temporada e vai oferecer os moldes atuais ao Galo, que avalia futuro do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 18:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 18:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Diante de possíveis mudanças no elenco, o Botafogo tem o desejo de manter um jogador que teve atuações regulares na reta final da temporada. O clube de General Severiano expressou o desejo junto ao Atlético-MG de renovar o empréstimo de José Welison até o fim da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o vínculo do volante vai até o Carioca.
O Botafogo vai oferecer os mesmos moldes do atual empréstimo para contar com Zé Welison até o fim da próxima temporada: uma transferência sem custos e com o salário do jogador sendo dividido em 50% para cada parte.
A equipe mineira sinaliza positivamente com estes termos, já que não conta o meio-campista para 2021, mas ainda não bate o martelo. O Galo espera que, caso um outro clube apareça interessado em José Welison mas banque a totalidade dos salários do atleta, o Botafogo ficará fora da jogada, a não ser que iguale a proposta.
Se o Atlético-MG não receber uma proposta com um outro clube pagando a totalidade dos salários de Zé Welison, a tendência é que o meio-campista permaneça no Rio de Janeiro em 2021.
O volante vem atuando como titular e está com uma continuidade entre os onze iniciais do Botafogo.

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