Botafogo tem interesse de renovar o empréstimo de José Welison, do Atlético-MG, até fim da Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Diante de possíveis mudanças no elenco, o Botafogo tem o desejo de manter um jogador que teve atuações regulares na reta final da temporada. O clube de General Severiano expressou o desejo junto ao Atlético-MG de renovar o empréstimo de José Welison até o fim da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o vínculo do volante vai até o Carioca.

O Botafogo vai oferecer os mesmos moldes do atual empréstimo para contar com Zé Welison até o fim da próxima temporada: uma transferência sem custos e com o salário do jogador sendo dividido em 50% para cada parte.

A equipe mineira sinaliza positivamente com estes termos, já que não conta o meio-campista para 2021, mas ainda não bate o martelo. O Galo espera que, caso um outro clube apareça interessado em José Welison mas banque a totalidade dos salários do atleta, o Botafogo ficará fora da jogada, a não ser que iguale a proposta.

Se o Atlético-MG não receber uma proposta com um outro clube pagando a totalidade dos salários de Zé Welison, a tendência é que o meio-campista permaneça no Rio de Janeiro em 2021.