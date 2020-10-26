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Botafogo tem dois jogadores positivos para COVID-19 às vésperas da Copa do Brasil

Guilherme Santos e Éber Bessa testaram positivo para o novo coronavírus e vão desfalcar Alvinegro contra o Cuiabá; dupla está assintomática e cumprindo quarentena...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 16:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 16:11
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo tem dois desfalques de última hora para a Copa do Brasil. Éber Bessa e Guilherme Santos testaram positivo para o novo coronavírus e, consequentemente, não entrarão em campo diante do Cuiabá, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição mata-mata. A informação foi dada pelo "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.
A dupla está assintomática e já cumpre as regras de quarentena. O departamento médico do clube vai observar o andamento dos dois, que deverão ficar longe das atividades com outros companheiros do elenco por até 14 dias.
Nenhum dos dois era esperado para começar a partida, mas Guilherme Santos, por exemplo, tem sido uma opção recorrente para Bruno Lazaroni no decorrer dos duelos. Éber Bessa, por sua vez, estreou pelo Botafogo no empate com o Goiás, na semana passada.

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