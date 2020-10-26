Botafogo tem dois jogadores positivos para COVID-19 às vésperas da Copa do Brasil

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo tem dois desfalques de última hora para a Copa do Brasil. Éber Bessa e Guilherme Santos testaram positivo para o novo coronavírus e, consequentemente, não entrarão em campo diante do Cuiabá, nesta terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da competição mata-mata. A informação foi dada pelo "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.

A dupla está assintomática e já cumpre as regras de quarentena. O departamento médico do clube vai observar o andamento dos dois, que deverão ficar longe das atividades com outros companheiros do elenco por até 14 dias.