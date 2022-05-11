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Botafogo tem crescimento em todas as redes sociais após vitória sobre o Flamengo

Botafogo cresceu no Instagram, Twitter e Facebook durante a semana com publicações impulsionadas pela vitória no clássico...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 17:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 17:55
A vitória do Botafogo sobre o Flamengo também refletiu em bons resultados nas redes sociais. O Alvinegro teve evoluções em interações nas três principais redes sociais durante a semana com as publicações impulsionadas pelo triunfo no clássico.+ Botafogo volta a vencer os três rivais na mesma temporada após quatro anos
De acordo com dados da página "MKTEsportivo", referência neste sentido, o Botafogo teve crescimentos de 15% no Instagram, 75% no Twitter e 140% no Facebook.
O Alvinegro foi o quarto clube do Brasil com mais interações semanais no Twitter, com 568 mil ao todo. O clube ficou em 8º no Instagram, tendo 1,43 milhão. No Facebook, 6º lugar do país com 283 mil interações na semana.
Além das tradicionais postagens de fim de jogo, o Botafogo provocou a torcida do Flamengo nas redes sociais. Os posts trouxeram resultado para as mídias sociais do Glorioso.
Crédito: ErisonmarcouogoldavitóriacontraLancePress/Eduandrade

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