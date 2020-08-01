Botafogo tem chance de novos testes antes de estreia no Brasileirão

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Tentando deixa para trás uma semana tumultuada nos bastidores, com cobrança de salários pelos funcionários e o fim do basquete, o Botafogo entra em campo, neste sábado, para encarar o Fluminense, no Nilton Santos. A partida é a última chance do técnico Paulo Autuori fazer alguns testes e observar o desempenho dos atletas, antes da estreia no Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto, contra o Bahia.

No primeiro amistoso contra o Tricolor, o time mostrou evolução em relação ao que foi apresentado no retorno do Campeonato Carioca. Apesar do resultado negativo, foram do Glorioso as melhores chances de gol, que acabaram não aproveitadas.

Além de cobrar maior efetividade nas conclusões das jogadas, Autuori terá o retorno do atacante Luis Henrique, desfalque no último sábado, por ter testado positivo para Covid-19. Liberado para treinar ele deve retornar ao posto de ponta esquerda.

Se Autuori promover a reestreia do lateral-esquerdo Victor Luis, recém-contratado junto ao Palmeiras, a tendência é um fortalecimento deste lado do campo, com a dobradinha dele e e Luis Henrique. Guilherme Santos, que teve boa atuação no jogo anterior ficaria como opção no banco.Na parte defensiva, Kanu e Marcelo Benevenuto tem feito boas atuações e mostrado entrosamento,mas é possível que o zagueiro Rafael Forster, outro reforço, também seja observado.

Outro nome que deve ter o desempenho avaliado é o peruano Lecaros. O atacante de 20 anos deve jogar a preliminar com a equipe Sub-20 que, como titular, que encara o Sub 23 do Tricolor. A partida é uma chance para que ele seja visto em ação por mais minutos.