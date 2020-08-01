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Botafogo tem chance de novos testes antes de estreia no Brasileirão

Alvinegro faz novo amistoso contra o Fluminense e técnico Paulo Autuori terá a última chance de testar inovações táticas antes do início do torneio nacional contra o Bahia...

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

01 ago 2020 às 06:00
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE
Tentando deixa para trás uma semana tumultuada nos bastidores, com cobrança de salários pelos funcionários e o fim do basquete, o Botafogo entra em campo, neste sábado, para encarar o Fluminense, no Nilton Santos. A partida é a última chance do técnico Paulo Autuori fazer alguns testes e observar o desempenho dos atletas, antes da estreia no Campeonato Brasileiro, dia 9 de agosto, contra o Bahia.
No primeiro amistoso contra o Tricolor, o time mostrou evolução em relação ao que foi apresentado no retorno do Campeonato Carioca. Apesar do resultado negativo, foram do Glorioso as melhores chances de gol, que acabaram não aproveitadas.
Além de cobrar maior efetividade nas conclusões das jogadas, Autuori terá o retorno do atacante Luis Henrique, desfalque no último sábado, por ter testado positivo para Covid-19. Liberado para treinar ele deve retornar ao posto de ponta esquerda.
Se Autuori promover a reestreia do lateral-esquerdo Victor Luis, recém-contratado junto ao Palmeiras, a tendência é um fortalecimento deste lado do campo, com a dobradinha dele e e Luis Henrique. Guilherme Santos, que teve boa atuação no jogo anterior ficaria como opção no banco.Na parte defensiva, Kanu e Marcelo Benevenuto tem feito boas atuações e mostrado entrosamento,mas é possível que o zagueiro Rafael Forster, outro reforço, também seja observado.
Outro nome que deve ter o desempenho avaliado é o peruano Lecaros. O atacante de 20 anos deve jogar a preliminar com a equipe Sub-20 que, como titular, que encara o Sub 23 do Tricolor. A partida é uma chance para que ele seja visto em ação por mais minutos.
O novo amistoso contra o Flu serve de preparatório para o Campeonato Brasileiro e é parte de um movimento de aproximação entre as diretorias dos dois clubes. As equipes se enfrentam, às 19h (de Brasília), com transmissão pela Botafogo TV. Já a preliminar está agendada para 15h (de Brasília).

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