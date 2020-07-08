Botafogo sonda situação de Raffael, ex-Gladbach, mas recua por valores

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O Botafogo segue atento ao mercado. Nos últimos dias, o clube de General Severiano mostrou interesse e perguntou sobre a situação de Raffael, que deixou o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, nos últimos dias. A situação, contudo, não se apresenta favorável ao Alvinegro.

Ao sondar o estafe do meio-campista de 35 anos, o Botafogo foi respondido que Raffael quer um salário de mais de R$ 1,5 milhão por mês, algo totalmente fora da realidade do Alvinegro.

Com o conhecimento dos valores solicitados, o Botafogo recuou e nem mesmo fez uma proposta oficial. A sondagem, portanto, não deve virar um interesse concreto. Raffael, por estar livre no mercado, era visto como uma boa oportunidade de mercado, mas o Alvinegro não vai extrapolar o orçamento.