Botafogo sonda situação de Raffael, ex-Gladbach, mas recua por valores

O Botafogo segue atento ao mercado. Nos últimos dias, o clube de General Severiano mostrou interesse e perguntou sobre a situação de Raffael, que deixou o Borussia Mönchengladbach, da Alemanha, nos últimos dias. A situação, contudo, não se apresenta favorável ao Alvinegro.
Ao sondar o estafe do meio-campista de 35 anos, o Botafogo foi respondido que Raffael quer um salário de mais de R$ 1,5 milhão por mês, algo totalmente fora da realidade do Alvinegro.
Com o conhecimento dos valores solicitados, o Botafogo recuou e nem mesmo fez uma proposta oficial. A sondagem, portanto, não deve virar um interesse concreto. Raffael, por estar livre no mercado, era visto como uma boa oportunidade de mercado, mas o Alvinegro não vai extrapolar o orçamento.
Aos 35 anos, Raffael é um dos maiores ídolos da história do Borussia Mönchengladbach. Pelos Potros, atuou em 201 jogos e marcou 72 gols entre 2013 e 2020. O Botafogo, caso fechasse, seria o primeiro time profissional que o meia atuaria no Brasil - antes, jogou no Chiasso-SUI, Zürich-SUI, Hertha Berlin-ALE, Dínamo de Kiev-UCR e Schalke 04-ALE.