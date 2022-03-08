Botafogo sobe uma posição na tabela e entra 'em reta' com o Flamengo por semifinal do Carioca

A vitória sobre o Volta Redonda não serviu apenas para trazer a confiança do Botafogo de volta, mas também pode ter mudado o destino do Alvinegro nas semifinais do Campeonato Carioca. Classificado antes mesmo de entrar em campo, o Glorioso ultrapassou o Vasco com os 5 a 0 e entrou "em reta" com o Flamengo.+ El Toro! Com dois gols em 10 minutos, Erison, do Botafogo, assume artilharia do Carioca

A equipe comandada por Lúcio Flávio tem 19 pontos, mesma pontuação do Cruz-Maltino. A questão é que o Glorioso leva vantagem por três gols no saldo - oito contra cinco. O Vasco, consequentemente, precisaria tirar essa diferença na última rodada para ficar com a 3ª colocação.

O Fluminense já é o campeão da Taça Guanabara, enquanto o Flamengo está garantido na 2ª posição. O time que ficar em terceiro enfrenta o Tricolor, enquanto o quarto mede forças com o Rubro-Negro. Tudo será decidido na última rodada, mas o Botafogo conseguiu uma vantagem considerável de gols na rodada - partindo, claro, do princípio que ambos continuem empatados.

O Botafogo enfrenta o Audax Rio em Angra dos Reis, enquanto o Vasco pega o Resende em São Januário - ambos os duelos serão no próximo domingo. O Glorioso entrará em campo já sabendo do resultado do jogo do Cruz-Maltino.

Se a pontuação continuar a mesma, o Vasco precisará de um resultado por quatro gols de diferença em relação ao placar do Botafogo - assim superando o saldo - para ultrapassar o Alvinegro.

Do jeito que as coisas estão no momento, Botafogo e Flamengo vão se reencontrar nas semifinais do Campeonato Carioca. Na Taça Guanabara, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos.