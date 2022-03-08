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Botafogo sobe uma posição na tabela e entra 'em reta' com o Flamengo por semifinal do Carioca

Goleada sobre o Volta Redonda coloca três gols de vantagem para o Botafogo em critério de desempate sobre o Vasco pelo terceiro lugar, que enfrentaria o Flamengo em semi...
LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2022 às 07:00

Publicado em 08 de Março de 2022 às 07:00

A vitória sobre o Volta Redonda não serviu apenas para trazer a confiança do Botafogo de volta, mas também pode ter mudado o destino do Alvinegro nas semifinais do Campeonato Carioca. Classificado antes mesmo de entrar em campo, o Glorioso ultrapassou o Vasco com os 5 a 0 e entrou "em reta" com o Flamengo.+ El Toro! Com dois gols em 10 minutos, Erison, do Botafogo, assume artilharia do Carioca
A equipe comandada por Lúcio Flávio tem 19 pontos, mesma pontuação do Cruz-Maltino. A questão é que o Glorioso leva vantagem por três gols no saldo - oito contra cinco. O Vasco, consequentemente, precisaria tirar essa diferença na última rodada para ficar com a 3ª colocação.
O Fluminense já é o campeão da Taça Guanabara, enquanto o Flamengo está garantido na 2ª posição. O time que ficar em terceiro enfrenta o Tricolor, enquanto o quarto mede forças com o Rubro-Negro. Tudo será decidido na última rodada, mas o Botafogo conseguiu uma vantagem considerável de gols na rodada - partindo, claro, do princípio que ambos continuem empatados.
O Botafogo enfrenta o Audax Rio em Angra dos Reis, enquanto o Vasco pega o Resende em São Januário - ambos os duelos serão no próximo domingo. O Glorioso entrará em campo já sabendo do resultado do jogo do Cruz-Maltino.
Se a pontuação continuar a mesma, o Vasco precisará de um resultado por quatro gols de diferença em relação ao placar do Botafogo - assim superando o saldo - para ultrapassar o Alvinegro.
Do jeito que as coisas estão no momento, Botafogo e Flamengo vão se reencontrar nas semifinais do Campeonato Carioca. Na Taça Guanabara, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1 no Estádio Nilton Santos.
Crédito: MatheusNascimento,doBotafogo,contraoFlamengo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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