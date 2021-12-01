Botafogo: segundo lote do Manto da Desigualdade esgota em menos de meia hora

A esperança do torcedor do Botafogo em tentar comprar o Manto da Desigualdade durou minutos. O segundo lote da camisa do Alvinegro em conscientização ao racismo durou menos de meia hora na loja oficial do Botafogo.+ Do banco de reservas a jogador fundamental do título: relembre a temporada de Carli no Botafogo

O clube anunciou que mais mil camisas seriam colocadas à venda às 11h desta quarta-feira em uma publicação nas redes sociais na noite de terça-feira. A questão é que a venda foi aberta antes do horário antes prometido. Nas redes sociais, muitos torcedores reclamaram sobre a dificuldade para adquirir o produto.

A camisa ficou disponível por menos de meia hora. O segundo lote trouxe mais mil modelos à venda, que se juntaram com os outro mil modelos que haviam sido disponibilizados na primeira leva.

O Botafogo conquistou a Série B do Brasileirão usando o Manto da Desigualdade. A equipe comandada por Enderson Moreira bateu o Brasil de Pelotas por 1 a 0 utilizando o uniforme.