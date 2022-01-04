Botafogo se reapresentou! Veja quais jogadores estão à disposição para o começo da pré-temporada

O Botafogo iniciou os trabalhos visando a temporada 2022. Parte dos jogadores se reapresentaram nesta segunda-feira para a realização de exames médicos no Estádio Nilton Santos. O treinador Enderson Moreira terá praticamente três semanas de treinos até a estreia no Campeonato Carioca.+ Um ano de Durcesio Mello no Botafogo: as mudanças e o balanço do presidente em 365 dias de clube

Outra parte do elenco se reapresenta nesta terça-feira, também para realizar exames médicos e atividades físicas. A tendência é que todo elenco tenha passado por essa 'primeira parte' da reapresentação até o final da semana.

A equipe comandada por Enderson Moreira chega com 27 jogadores para os primeiros treinamentos do ano. Com várias recentes na virada do ano novo e ainda sem ter anunciado nenhum reforço de forma oficial, é um Alvinegro diferente para este novo estágio.ELENCO DO BOTAFOGO NA PRÉ-TEMPORADA​Goleiros: Diego Loureiro, Douglas Borges, Gatito Fernández e Igo Gabriel;Zagueiros: Carli, Kanu e Lucas Mezenga;Laterais-direito: Daniel Borges, Rafael* e Vitor MarinhoLaterais-esquerdo: Carlinhos, Hugo e Jonathan Silva;​Volantes: Kayque e Romildo;​Meias: Chay, Felipe Ferreira, Juninho e Vitinho;​Atacantes: Diego Gonçalves, Ênio, Gabriel Conceição, Luiz Fernando, Marcinho, Matheus Nascimento, Rikelmi e Ronald.

*Testou positivo para Covid-19