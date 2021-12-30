Botafogo se reapresenta no dia 3 e time fará pré-temporada no Rio de Janeiro

O Botafogo fará a pré-temporada no Rio de Janeiro. O clube deu detalhes sobre a preparação para os compromissos de 2022 em nota divulgada na manhã desta quinta-feira. Os jogadores vão se reapresentar no dia 3, a primeira segunda-feira do ano que vem.+ Botafogo está perto de contratar dupla ex-Goiás: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube

O primeiro dia será marcado por exames médicos e avalições internas do Departamento Médico e equipe de fisiologia junto aos atletas. A partir dos resultados, a equipe comandada por Enderson Moreira começará a fazer atividades no campo.

A estreia no Campeonato Carioca está marcada para a semana do dia 26 de janeiro, contra o Boavista - o time, portanto, terá três semanas de treinos.

O Botafogo recebeu a proposta para fazer a pré-temporada no China Park, no Espírito Santo, mas recusou. Além do Nilton Santos, o elenco também poderá fazer treinos no Espaço Lonier, futuro CT do clube, que já vem sendo utilizado pelo time de base em algumas oportunidades.NOTA DO BOTAFOGO:

"O Botafogo voltará às atividades no dia 3 de janeiro, com a reapresentação do elenco e profissionais do Departamento de Futebol marcada para o Estádio Nilton Santos. Os atletas passarão por exames médicos e avaliações internas com a fisiologia alvinegra na etapa inicial.

O treinador Enderson Moreira e sua a comissão técnica terão à disposição para treinamentos o campo anexo do Estádio Nilton Santos, que passou por cuidados especiais, e os gramados do Espaço Lonier, em Vargem Pequena, que já vem sendo utilizados pelas categorias de base do Clube.

A equipe terá três semanas de preparação até o primeiro desafio pelo Campeonato Estadual, válido pela Taça Guanabara, diante do Boavista, em Bacaxá, com data a confirmar entre os dias 26 e 27 de janeiro."