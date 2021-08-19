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Botafogo se manifesta contra partida do Cruzeiro com público pelo Brasileirão: 'Desequilíbrio esportivo'

Em nota oficial, Botafogo se diz ser contra 'iminente partida com a presença de torcida' na Série B, afirmando que campeonato precisa ser marcado por equilíbrio...

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 16:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 ago 2021 às 16:12
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo está na bronca com os procedimentos de volta ao público nos estádios no Brasil. Por conta de liberações de alguns estados do Brasil, a única equipe que terá direito a um contato com a própria torcida na próxima rodada da Série B é o Cruzeiro.
+ Botafogo tem campanha de luta contra o Z4 como visitante após o primeiro turno do Brasileirão
Isto porque o governo de Belo Horizonte liberou o retorno das pessoas - sem a capacidade máxima - aos estádios. No Rio de Janeiro, por exemplo, os jogos continuam sem público, já que a Prefeitura não autorizou.Sem citar o Cruzeiro, o Botafogo divulgou um posicionamento nesta quinta-feira, dizendo ser contra o desequilíbrio que apenas uma equipe tendo contato com a respectiva torcida pode gerar.
A Raposa vai enfrentar o Confiança nesta sexta-feira, às 21h30, no Mineirão. O Botafogo, com portões fechados, medirá forças com o Vila Nova no Estádio Nilton Santos no domingo, às 11h.CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO:
"O Botafogo de Futebol e Regatas vem a público se manifestar sobre a iminente realização de partida com a presença de torcida no Campeonato Brasileiro Série B.
O posicionamento é direto e claro: o Botafogo é contra qualquer tipo de privilégio e exceção que não atenda a totalidade dos clubes. O princípio da isonomia é um pilar fundamental e que deveria ser uma premissa inabalável quando se trata de uma competição.
Permitir o desequilíbrio esportivo é inaceitável, além de uma ameaça à segurança jurídica do torneio. Ter que abordar este tema é um retrocesso histórico que nos leva a reflexões sobre o produto futebol brasileiro. Desigualdades, distorções, benefícios especiais e falta de critério colocam em xeque o modelo e o produto, impactando diretamente na performance da indústria do futebol.
O Botafogo está acompanhando com atenção as determinações das autoridades sobre o retorno de público. O Clube defende que ocorra de forma segura e isonômica, atendendo as orientações das autoridades sanitárias e considerando a realidade dos estados e municípios envolvidos na competição, com um denominador comum entre todas as agremiações participantes."

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