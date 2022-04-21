Botafogo se impõe com facilidade e deixa 'fantasma' para trás em goleada na Copa do Brasil

O Botafogo venceu com facilidade um jogo pela Copa do Brasil e leva uma boa vantagem para decidir o confronto em casa. Sim, isso vale destaque porque historicamente não é comum para o Glorioso. O triunfo por 3 a 0 sobre o Ceilândia no Estádio Mané Garrincha nesta quarta-feira pode ter colocado um "fantasma" para trás.+ Chegou! Lucas Piazon precisa de 10 minutos em vitória para marcar primeiro gol pelo Botafogo

A questão é tão impactante que o Alvinegro nunca tinha levado uma vantagem de três gols em confrontos de ida e volta na história da Copa do Brasil. O time, claro, já venceu jogos por diferenças maiores, mas em jogos diretos, ainda em fases que não eram definidas em duas partidas.

Foquemos na parte positiva. Se o passado na Copa do Brasil traz lembranças ruins, o presente é de esperança por dias melhores. Em Brasília, o Botafogo sequer deu chances para o Ceilândia tentar ser uma zebra. O goleiro Diego Loureiro foi mero espectador.

O placar, vale ressaltar, até poderia ter sido maior. A equipe de Luís Castro acertou a trave três vezes, além de ter desperdiçado boas chances. Dos males, o menor. A vantagem construída é mais do que suficiente para que o time tenha confiança na classificação no jogo da volta, que será em 12 de maio, no Estádio Nilton Santos.Dada a clara inferioridade técnica do adversário, o Botafogo fez o dever que tinha que ser feito. Foi, inclusive, a partida mais possível de ver o "jeito Luís Castro" em campo até agora: o time evitou dar chutões e se livrar da bola de qualquer jeito, valorizando passes curtos e a participação de todos os atletas desde o campo defensivo.

Há um trabalho em construção. O tempo, como o próprio treinador destacou em entrevista após a partida, é curto, mas o time parece estar entendendo as ideias de jogo de forma exponencial.