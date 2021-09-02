Botafogo se classifica mesmo com derrota para Resende e vai enfrentar o Flamengo no Carioca sub-20

Crédito: Divulgação/Botafogo

O resultado foi negativo, mas no fim o Botafogo comemorou. Na tarde desta quinta-feira, o Alvinegro foi derrotado pelo Resende por 2 a 0 no Estádio do Trabalhador, mas mesmo assim se classificou às semifinais do Campeonato Carioca sub-20. Léo Pedro marcou os dois gols da partida.

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Isso porque a equipe comandada por Ricardo Resende havia superado o rival, no jogo de ida, por 3 a 0. O placar agregado, portanto, foi favorável ao clube de General Severiano.Agora, o Botafogo tem um clássico pela frente: o Glorioso vai enfrentar o Flamengo nas semifinais do Carioca sub-20. O primeiro jogo será na próxima quarta-feira, às 10h, no CEFAT.