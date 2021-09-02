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Botafogo se classifica mesmo com derrota para Resende e vai enfrentar o Flamengo no Carioca sub-20

Equipe de Ricardo Resende é superada, mas vantagem construída no jogo de ida é suficiente para garantir classificação à semifinal do Estadual de base...
LanceNet

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Publicado em 

02 set 2021 às 18:06

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 18:06

Crédito: Divulgação/Botafogo
O resultado foi negativo, mas no fim o Botafogo comemorou. Na tarde desta quinta-feira, o Alvinegro foi derrotado pelo Resende por 2 a 0 no Estádio do Trabalhador, mas mesmo assim se classificou às semifinais do Campeonato Carioca sub-20. Léo Pedro marcou os dois gols da partida.
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Isso porque a equipe comandada por Ricardo Resende havia superado o rival, no jogo de ida, por 3 a 0. O placar agregado, portanto, foi favorável ao clube de General Severiano.Agora, o Botafogo tem um clássico pela frente: o Glorioso vai enfrentar o Flamengo nas semifinais do Carioca sub-20. O primeiro jogo será na próxima quarta-feira, às 10h, no CEFAT.
O formato das semifinais também será em confrontos de ida e volta, com o Flamengo tendo vantagem, por ter uma campanha melhor na primeira fase, de classificação caso o placar agregado termine empatado. A outra partida é Vasco x Fluminense.

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