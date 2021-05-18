Botafogo S/A: Conselho Deliberativo convoca reunião para o dia 27 de maio

Crédito: Divulgação

Na noite da última segunda-feira, a Mesa do Conselho Deliberativo do Botafogo convocou os conselheiros para uma reunião extraordinária que visa debater a transformação do clube em empresa. O encontro virtual tem como pauta a "autorização para a realização de operação de transferência de ativos relacionados ao futebol para sociedade a ser constituída" e está marcado para o dia 27 deste mês, às 19h.> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do Botafogo Na última quarta-feira, o presidente do Botafogo, Durcesio Mello, enviou um ofício ao presidente do Conselho Deliberativo, Mauro Sodré, em que solicita a convocação de Reunião Extraordinária para análise do novo acordo de investimentos do Projeto Botafogo S/A. Em nota oficial, o clube revelou que o projeto conta com o acompanhamento e com a revisão do CEO Jorge Braga.DEPOIS DA REUNIÃO

​A pauta será aprovada se tiver a maioria dos votos dos conselheiros. Caso isto aconteça, o próximo passo seria o Botafogo iniciar negociações mais avançadas com o plano de investimento que teve interesse na profissionalização do departamento de futebol do clube.

O atual projeto da Botafogo S/A é liderado por Gustavo Magalhães, que assumiu a pasta após o fracasso da primeira tentativa, com Laércio Paiva. Ele apresentou o plano de investimento a Durcesio Mello e aguarda apenas o clube dar um "sinal verde" para uma possível continuidade nas conversas.

Jorge Braga, CEO contratado por Durcesio há dois meses, teve acesso ao plano de investimento e estudou as nuances do projeto. Após revisão, o executivo liberou a convocação do Conselho Deliberativo para a votação.