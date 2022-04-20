Botafogo retorna à Brasília após três anos e coloca altas expectativas em campanha na Copa do Brasil

Brasília não é lá um lugar muito visitado pelo Botafogo. A última vez que o time alvinegro passou pela capital foi em 2019, inclusive. A espera acaba nesta quarta-feira: o Glorioso enfrenta o Ceilândia às 21h30, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O duelo terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.+ Perda de três titulares, 'novo time' e contra-ataque: como o Ceilândia chega para enfrentar o Botafogo

A cidade tem uma base significativa de torcedores do Botafogo - não à toa, o Distrito Federal é o terceiro estado que possui mais sócios cadastrados no programa "Camisa 7". O time foi recepcionado por festa pelos botafoguenses na chegada à Brasília.

O último jogo do Alvinegro na Capital Federal não traz boas lembranças: revés por 1 a 0 para o Palmeiras, pelo Brasileirão. Na verdade, o Botafogo não vence um jogo no Estádio Mané Garrincha desde 2015.

A alta expectativa depositada na Copa do Brasil diante dos investimentos e os reforços que chegaram na primeira janela da "Era John Textor" colocam esperanças por um bom desempenho do Alvinegro na competição. O clube vai estrear na terceira fase por ter sido campeão da Série B no ano passado.

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Será o primeiro jogo de caráter eliminatório - há ainda o jogo da volta, claro - que Luís Castro terá à frente do Glorioso. Vale lembrar que o português chegou ao clube campeão da Copa do Emir pelo Al-Duhail, no Qatar.PARTIDAS DO BOTAFOGO NO 'NOVO' MANÉ GARRINCHA:​2013 - Botafogo 1 x 1 Goiás - Brasileirão - 10/082014 - Botafogo 2 x 0 Fluminense - Brasileirão - 17/082014 - Botafogo 2 x 4 São Paulo - Brasileirão - 10/092014 - Botafogo 0 x 0 Atlético-MG - Brasileirão - 07/122015 - Atlético-GO 0 x 0 Botafogo - Série B - 23/052015 - ABC 1 x 2 Botafogo - Série B - 20/112016 - Botafogo 0 x 1 Cruzeiro - Brasileirão - 01/062019 - Botafogo 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão - 25/05