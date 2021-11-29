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Botafogo renova contrato com zagueiro Ewerton até 2023

Zagueiro foi campeão pelo clube na Copa OPG e vice da Copa do Brasil Sub-20, além disso, chegou a atuar em duas oportunidades no profissional
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LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 17:15

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 17:15

O Botafogo vai renovar o contrato do zagueiro Ewerton com vínculo até o final de 2023. Além disso, a multa rescisória do atleta de 20 anos ficará em 15 milhões de dólares, para clubes do exterior, e em 13 milhões de dólares, para equipes do futebol brasileiro. A informação é do jornalista Matheus MandyEwerton chegou ao Botafogo em 2020, quando saiu do Mirassol para jogar no Sub-20. Porém, só ganhou espaço no ano de 2021 e foi campeão da Copa OPG e vice da Copa do Brasil da categoria. Além disso, chegou a atuar em duas partidas na Série B, pelo profissional.
> Do gol de Romildo ao troféu: o 'enredo de filme' que levou o Botafogo ao título da Série B
O zagueiro vai disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro de 2022 e, em seguida, vai integrar ao elenco profissional do Botafogo para o Campeonato Carioca.
Crédito: EwertonemtreinamentopeloBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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