Botafogo renova contrato com zagueiro Ewerton até 2023

O Botafogo vai renovar o contrato do zagueiro Ewerton com vínculo até o final de 2023. Além disso, a multa rescisória do atleta de 20 anos ficará em 15 milhões de dólares, para clubes do exterior, e em 13 milhões de dólares, para equipes do futebol brasileiro. A informação é do jornalista Matheus MandyEwerton chegou ao Botafogo em 2020, quando saiu do Mirassol para jogar no Sub-20. Porém, só ganhou espaço no ano de 2021 e foi campeão da Copa OPG e vice da Copa do Brasil da categoria. Além disso, chegou a atuar em duas partidas na Série B, pelo profissional.