Botafogo recorre a sangue jovem para manter seu fôlego no BR-2020

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A cobrança do técnico Eduardo Barroca por um Botafogo com mais "personalidade" e com condições de ter uma reação milagrosa na reta final do Brasileiro-2020 abriu espaço para novas caras. Ter coragem para "renovar" seu elenco move o Alvinegro neste momento desafiador.

Aos 16 anos, Matheus Nascimento foi lançado pela primeira vez como titular neste Brasileirão na última quarta-feira. Mesmo passando em branco no revés para o Dragão, o atacante indicou um bom presságio para o setor ofensivo sair da mesmice.

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- Eu conheço o Matheus Nascimento porque trabalhei na base e tenho envolvimento profundo com as seleções de base, me comunico sempre com todos os treinadores. O Matheus vinha jogando no sub-20 pelo lado direito, é um jogador que tem boa velocidade, que joga muito bem flutuando - e destacou:

- Acho que fez boa partida enquanto teve condições físicas, fez bastante ataque às costas - completou.

Em um momento no qual as demais opções ofensivas do Botafogo têm deixado a desejar, a ascensão de Matheus Nascimento se tornou a mais viável para Barroca. Sua mobilidade trouxe nova dinâmica ao Alvinegro já na reta final do duelo com o Santos. O atacante chegou a balançar a rede, mas a jogada foi anulada e a derrota por 2 a 1 se confirmou.

Já no duelo com o Dragão, o jovem oscilou ao lidar com a missão de municiar Pedro Raul e Matheus Babi. Mesmo com seu estilo voluntarioso, Matheus Nascimento se deixou levar pela ansiedade e não furou o bloqueio adversário.

O técnico Eduardo Barroca já havia lançado recentemente Diego Loureiro na meta, devido às ausências de Gatito Fernández e Diego Cavalieri. Os zagueiros Marcelo Benevenuto, Kanu, Sousa e Helerson, os meio-campistas Caio Alexandre e Romildo, além dos atacantes Ênio e Rhuan são outras opções recorrentes do Alvinegro sob seu comando.