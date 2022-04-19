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futebol

Botafogo recebe visita de diretor da base de Lyon no Nilton Santos

Presidente Durcesio Mello recepcionou Jean-François Vulliez na segunda-feira para conhecer instalações do Botafogo; Rafael, ex-jogador do Lyon, também participou...
LanceNet

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Publicado em 

19 abr 2022 às 12:18

Publicado em 19 de Abril de 2022 às 12:18

No objetivo de expandir a marca de forma internacional, o Botafogo promoveu um encontro com um importante dirigente do Lyon-FRA. Durcesio Mello, presidente do Alvinegro, recepcionou Jean-François Vulliez, diretor das categorias de base dos Dougues, no Estádio Nilton Santos na última segunda-feira.+ Erison iguala marca de Loco Abreu e entra em seleta lista de mais rápidos a marcar 10 gols pelo Botafogo
O executivo conheceu parte das instalações do Alvinegro e conversou com o mandatário entre o fim da manhã e começo da tarde.
O lateral-direito Rafael, que atuou no Lyon entre 2015 e 2019, também participou do encontro. Jean-François Vulliez é o chefe das categorias de base, considerada uma das melhores do mundo - o clube francês, por exemplo, revelou recentemente nomes como Houssem Aouar, Alexandre Lacazette e Nabil Fékir.
Durcesio Mello compartilhou uma foto do encontro nas redes sociais. O presidente do Alvinegro recebeu uma camisa do Lyon de presente das mãos do executivo francês.
Crédito: Durcesio,presidentedoBotafogo,comRafaeleJean-François(Foto:Reprodução

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