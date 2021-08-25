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Botafogo realiza vacinação para prevenção de infecção pelo vírus Influenza em atletas e funcionários

A vacinação contra o vírus da gripe é dose única e aumenta a imunidade contra as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs)...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 13:05

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 13:05
Crédito: Divulgação/Botafogo
O Botafogo iniciou a vacinação para prevenção da infecção pelo vírus Influenza, popularmente conhecido como vírus da gripe, em atletas e funcionários. Em nota oficial, o Alvinegro informou que o médico do clube Gustavo Dutra junto com sua equipe assistiram os profissionais do Departamento de Futebol.> Oyama garante ter feito 'escolha certa' com o Botafogo: 'Feliz para caramba'Desde o último mês, inclusive, o Botafogo tem aplicado doses de Influenza (gripe) em funcionários do mais diversos setores do Clube. A vacinação, vale destacar, é dose única e aumenta a imunidade contra as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs). VEJA A NOTA PUBLICADA PELO BOTAFOGO
O Botafogo, com o intuito de preservar a saúde e o bem-estar de seus funcionários e atletas, está realizando vacinação para prevenção de infecção pelo vírus Influenza (gripe). Durante a manhã de terça-feira e nesta quarta, o médico Dr. Gustavo Dutra e equipe assistiram os profissionais do Departamento de Futebol.
Como é de praxe e ocorre semanalmente, também foram realizados os testes diagnósticos protocolares para a COVID-19 em membros da comissão técnica e atletas visando acompanhamento interno e também a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.
Desde o último mês, o Botafogo tem aplicado doses de Influenza (gripe) em funcionários do mais diversos setores do Clube. A vacinação é dose única e aumenta a imunidade contra as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs).

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