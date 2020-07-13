Botafogo quita salários de março e 12% de abril aos funcionários

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

De pouco em pouco. O Botafogo quitou, na tarde desta segunda-feira, 30% dos salários de março e 12% dos vencimentos de abril junto aos funcionários do clube. A notícia foi divulgada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.

A operação contou com a ajuda do Sindicato dos Empregados em Clubes do Rio de Janeiro (SindeClubes), assim como acontecendo há cerca de dois meses, que liberou uma quantia de cotas de televisão que estava presa. O dinheiro foi depositado diretamente na conta dos funcionários.

Desta forma, o mês de março está integralmente pago aos colaboradores. O Botafogo, pelas dificuldades financeiras e as operações envolvendo o SindeClubes, vem realizando os depósitos dos vencimentos em pequenas partes.