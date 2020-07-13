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Botafogo quita salários de março e 12% de abril aos funcionários

Com auxílio do Sindeclubes, Alvinegro elimina vencimentos do terceiro mês de 2020 e já inicia pagamento do mês seguinte dos colaboradores...

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 19:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 jul 2020 às 19:42
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
De pouco em pouco. O Botafogo quitou, na tarde desta segunda-feira, 30% dos salários de março e 12% dos vencimentos de abril junto aos funcionários do clube. A notícia foi divulgada primeiramente pelo portal "Fogo na Rede" e confirmada pelo LANCE!.
A operação contou com a ajuda do Sindicato dos Empregados em Clubes do Rio de Janeiro (SindeClubes), assim como acontecendo há cerca de dois meses, que liberou uma quantia de cotas de televisão que estava presa. O dinheiro foi depositado diretamente na conta dos funcionários.
Desta forma, o mês de março está integralmente pago aos colaboradores. O Botafogo, pelas dificuldades financeiras e as operações envolvendo o SindeClubes, vem realizando os depósitos dos vencimentos em pequenas partes.
Agora, 88% dos vencimentos de abril, além dos salários de maio e junho estão em aberto.

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