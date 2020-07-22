Botafogo quita mais da metade das dívidas com elenco de basquete

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A vida do basquete do Botafogo, aos poucos, volta a respirar. Com dificuldades internas, a diretoria de esportes olímpicos do Alvinegro quitou, na tarde desta quarta-feira, 60% do pagamento de salários ao plantel da equipe envolvida na última temporada da modalidade.

A ação foi feita graças a um desbloqueio de uma verba de patrocínio junto a Ambev. Jogadores e funcionários do basquete jogaram a última temporada do basquete sem receber, mas estão sendo pagos agora. A temporada do NBB foi encerrada de forma precoce por conta da pandemia.

O dinheiro de patrocinadores é suficiente para quitar todas as dívidas com jogadores e funcionários, mas o Botafogo não conseguiu quitar 100% por burocracia bancária. A tendência é que os outros 40% sejam depositados em pouco tempo.