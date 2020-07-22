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Botafogo quita mais da metade das dívidas com elenco de basquete

Com a intenção de ajeitar questões internas, diretoria de esportes olímpicos do Alvinegro pagou 60% dos vencimentos do plantel envolvido com o basquete na última temporada...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 19:34

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 19:34
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A vida do basquete do Botafogo, aos poucos, volta a respirar. Com dificuldades internas, a diretoria de esportes olímpicos do Alvinegro quitou, na tarde desta quarta-feira, 60% do pagamento de salários ao plantel da equipe envolvida na última temporada da modalidade.
A ação foi feita graças a um desbloqueio de uma verba de patrocínio junto a Ambev. Jogadores e funcionários do basquete jogaram a última temporada do basquete sem receber, mas estão sendo pagos agora. A temporada do NBB foi encerrada de forma precoce por conta da pandemia.
O dinheiro de patrocinadores é suficiente para quitar todas as dívidas com jogadores e funcionários, mas o Botafogo não conseguiu quitar 100% por burocracia bancária. A tendência é que os outros 40% sejam depositados em pouco tempo.
Com tudo quitado, o Botafogo começará a se preocupar com a próxima temporada. Classificado para a Liga dos Campeões, principal competição da América do Sul, o Alvinegro ainda não anunciou nenhuma renovação ou contratação para o plantel.

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