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futebol

Botafogo quer Victor Luis por empréstimo e busca acordo com o Palmeiras; entenda

Ideia do clube de General Severiano é contratar o lateral-esquerdo sem custos, mas Verdão, até agora, não deu sinal verde para o acordo; negociações continuam...

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jun 2020 às 09:00
Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
O Botafogo tem um alvo definido para o começo do Campeonato Brasileiro. O nome de Victor Luis é prioridade e os dirigentes do Alvinegro ainda negociam com o Palmeiras um possível retorno do lateral-esquerdo ao clube de General Severiano, onde atuou em 2016 e 2017. As negociações, contudo, ainda não saíram de um estágio inicial.
Como Victor Luis perdeu espaço com Vanderlei Luxemburgo desde a chegada de Matías Viña no Palmeiras, a ideia do Botafogo era um empréstimo. Os dirigentes do Alvinegro acenaram com uma proposta gratuita, algo que o Palmeiras não pensa em fazer.
A ideia inicial do Verdão é lucrar em cima do jogador. Há cerca de um mês, o Palmeiras também recusou uma proposta de empréstimo sem custos vinda do Cruzeiro. O diferencial, agora, é que Victor Luis possui conhece o Botafogo e tem boa relação com a torcida. Caso a vontade do lateral prevaleça e nenhuma proposta interessante financeiramente apareça em pouco tempo, o negócio pode acontecer.E MAIS:Dirigente afirma que Botafogo quer contratar Victor Luis, do PalmeirasPedro Raul tem média de mais de meio gol por jogo desde 2019Nilton Santos terá vistoria para definir jogos de Botafogo e FluminenseDrive-in do Allianz Parque exibirá Dérbi virtual entre Veron e GabrielPalmeiras confirma chegada de ex-preparador de goleiros do GrêmioO Palmeiras, vale ressaltar, recebeu duas propostas concretas por Victor Luis há pouco tempo. Em janeiro, o Atlético-MG ficou perto de contratar o lateral por 2 milhões de euros (R$ 11,9 milhões, na cotação atual), mas o Galo optou pela assinatura de Guilherme Arana. Antes, o Real Valladolid, da Espanha, também havia oferecido valores similares
Apesar do histórico de propostas recentes, o Botafogo acredita que o Palmeiras pode ceder na questão do empréstimo sem custos. Por Victor Luis estar na reserva, a aposta que a diretoria do Alvinegro apresenta para a do Verdão é que, com tempo de jogo, ele se valorizaria e geraria interesse - até mesmo do próprio Glorioso, com a chegada da S/A - no futuro.
O interesse do Botafogo em Victor Luis é antigo e o clube mantém uma posição firme para contar com o lateral-esquerdo novamente. Atualmente, o treinador Paulo Autuori conta com Guilherme Santos, Danilo Barcelos e Lucas Barros para a posição. E MAIS:

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