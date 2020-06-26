Botafogo quer Victor Luis por empréstimo e busca acordo com o Palmeiras; entenda

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

O Botafogo tem um alvo definido para o começo do Campeonato Brasileiro. O nome de Victor Luis é prioridade e os dirigentes do Alvinegro ainda negociam com o Palmeiras um possível retorno do lateral-esquerdo ao clube de General Severiano, onde atuou em 2016 e 2017. As negociações, contudo, ainda não saíram de um estágio inicial.

Como Victor Luis perdeu espaço com Vanderlei Luxemburgo desde a chegada de Matías Viña no Palmeiras, a ideia do Botafogo era um empréstimo. Os dirigentes do Alvinegro acenaram com uma proposta gratuita, algo que o Palmeiras não pensa em fazer.

A ideia inicial do Verdão é lucrar em cima do jogador. Há cerca de um mês, o Palmeiras também recusou uma proposta de empréstimo sem custos vinda do Cruzeiro. O diferencial, agora, é que Victor Luis possui conhece o Botafogo e tem boa relação com a torcida. Caso a vontade do lateral prevaleça e nenhuma proposta interessante financeiramente apareça em pouco tempo, o negócio pode acontecer.E MAIS:Dirigente afirma que Botafogo quer contratar Victor Luis, do PalmeirasPedro Raul tem média de mais de meio gol por jogo desde 2019Nilton Santos terá vistoria para definir jogos de Botafogo e FluminenseDrive-in do Allianz Parque exibirá Dérbi virtual entre Veron e GabrielPalmeiras confirma chegada de ex-preparador de goleiros do GrêmioO Palmeiras, vale ressaltar, recebeu duas propostas concretas por Victor Luis há pouco tempo. Em janeiro, o Atlético-MG ficou perto de contratar o lateral por 2 milhões de euros (R$ 11,9 milhões, na cotação atual), mas o Galo optou pela assinatura de Guilherme Arana. Antes, o Real Valladolid, da Espanha, também havia oferecido valores similares

Apesar do histórico de propostas recentes, o Botafogo acredita que o Palmeiras pode ceder na questão do empréstimo sem custos. Por Victor Luis estar na reserva, a aposta que a diretoria do Alvinegro apresenta para a do Verdão é que, com tempo de jogo, ele se valorizaria e geraria interesse - até mesmo do próprio Glorioso, com a chegada da S/A - no futuro.