Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo provoca torcida do Vasco após título da Série B: 'É um crime quase'

Frase viralizou entre botafoguenses nas redes sociais durante o Brasileirão em provocação ao rival Cruz-Maltino; após empate contra Guarani, Glorioso faz alusão ao fato...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 nov 2021 às 23:23

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 23:23

O Botafogo foi campeão da campeão da Série B do Brasileirão neste domingo ao empatar por 2 a 2 com o Guarani e não deixou a oportunidade passar em relação ao Vasco, rival que não conseguiu o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro.As torcidas dos dois times se 'bicaram' nas redes sociais em relação ao desempenho das equipes desde o começo da temporada. Durante o meio da Série B, um torcedor do Vasco fez um tweet que viralizou entre a torcida do Botafogo.
– O Botafogo não pode jamais ficar atrás desse time do Vasco. É um crime quase - escreveu.
A postagem meio que virou um "combustível" para o Botafogo e os torcedores, que usualmente colocavam à tona o post do vascaíno novamente. O conteúdo não passou batido nem mesmo pelo perfil oficial do Alvinegro, que fez uma provocação ao Vasco.
Crédito: BotafogoéocampeãodaSérieB(Foto:Divulgação/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Foragido da justiça morre após perseguição policial em Linhares
Imagem de destaque
TCES aponta lançamento de esgoto em praias de Vitória e notifica responsáveis
Imagem de destaque
Pão de queijo de frigideira: aprenda receita fácil para o café da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados