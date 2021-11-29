Botafogo provoca torcida do Vasco após título da Série B: 'É um crime quase'

O Botafogo foi campeão da campeão da Série B do Brasileirão neste domingo ao empatar por 2 a 2 com o Guarani e não deixou a oportunidade passar em relação ao Vasco, rival que não conseguiu o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro.As torcidas dos dois times se 'bicaram' nas redes sociais em relação ao desempenho das equipes desde o começo da temporada. Durante o meio da Série B, um torcedor do Vasco fez um tweet que viralizou entre a torcida do Botafogo.