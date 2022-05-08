Botafogo provoca Flamengo por postura da torcida no Mané Garrincha: 'Ventou por aí?'

A quinta rodada do Brasileirão encerrou com chave de ouro para o Alvinegro. Neste domingo, o Botafogo venceu o Flamengo por 1 a 0, no Estádio Mané Garrincha, com gol de Erison. Após o triunfo, o Glorioso utilizou as redes sociais para provocar a torcida do rival, que não cantou nos minutos finais da partida. - Ventou por aí? A torcida alvinegra deu um jeito nos fortes ventos de Brasília! O MANÉ É NOSSO! - escreveu o clube, que também postou um vídeo dos flamenguistas em silêncio. Ao falar sobre "vento", o Botafogo fez alusão à final da Libertadores de 2022, em Montevidéu. Na partida entre Flamengo e Palmeiras, os rubro-negros cantaram menos que o rival na arquibancada. Questionados, alguns torcedores creditaram a falta de ânimo ao vento, que estaria em sentido contrário ao setor flamenguista. O episódio se tornou piada na web.
