Botafogo promete 'bicho' ao elenco em caso de permanência na Série A

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo busca motivar os jogadores de alguma forma. Na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube de General Severiano prometeu que destinará parte da premiação da competição aos jogadores caso o clube se salve do rebaixamento. A informação foi dada inicialmente pelo "O Globo" e confirmada pelo LANCE!.

O "bicho", termo conhecido no meio do futebol para a premiação, foi conversado entre Nelson Mufarrej, atual presidente, e Durcesio Mello, mandatário eleito para o quadriênio 2021-2024. A dupla concordou em direcionar parte da premiação aos jogadores.

Inicialmente, o elenco teria uma bonificação apenas se terminasse em uma posição de classificação à Copa Sul-Americana. Pela atual situação na tabela - são cinco pontos de diferença para o Sport, primeiro time fora do Z4 -, os dirigentes resolveram mudar as condições da premiação.