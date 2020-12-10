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futebol

Botafogo promete 'bicho' ao elenco em caso de permanência na Série A

Dirigentes do Alvinegro prometem que parte da premiação do Campeonato Brasileiro será destinada aos jogadores caso o time escape do rebaixamento...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 15:22

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 15:22

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo busca motivar os jogadores de alguma forma. Na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro, a diretoria do clube de General Severiano prometeu que destinará parte da premiação da competição aos jogadores caso o clube se salve do rebaixamento. A informação foi dada inicialmente pelo "O Globo" e confirmada pelo LANCE!.
O "bicho", termo conhecido no meio do futebol para a premiação, foi conversado entre Nelson Mufarrej, atual presidente, e Durcesio Mello, mandatário eleito para o quadriênio 2021-2024. A dupla concordou em direcionar parte da premiação aos jogadores.
Inicialmente, o elenco teria uma bonificação apenas se terminasse em uma posição de classificação à Copa Sul-Americana. Pela atual situação na tabela - são cinco pontos de diferença para o Sport, primeiro time fora do Z4 -, os dirigentes resolveram mudar as condições da premiação.
O 16º colocado do Brasileirão, primeira posição que se salva da Série B, garante R$ 9,9 milhões de premiação.

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