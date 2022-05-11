Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo produz vídeos contando a história do clube em inglês

Com objetivo de internacionalização, clube chama professor para contar história do Glorioso em língua inglesa...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 11:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 11:44
A internacionalização da marca é um dos objetivos de John Textor no Botafogo. O Alvinegro começou a investir em contar a história da instituição em inglês. O Glorioso divulgou na "BotafogoTV", canal do clube do YouTube, um vídeo nesta quarta-feira falando sobre um pouco dos episódios que passaram nos mais de 100 anos do time.+ Erison, do Botafogo, fica atrás apenas de Haaland nas pesquisas em site de transferências
O responsável pelo vídeo foi Jay Rodrigues. Ele é professor de inglês e viralizou nas redes sociais justamente por fazer vídeos em língua inglesa explicando a história do Botafogo após a venda da SAF ter sido concretizada. Com o movimento, muitos torcedores - principalmente do Crystal Palace, o outro clube de John Textor - ficaram interessados no Glorioso.
A equipe do Botafogo chamou Jay para "oficializar" o conteúdo. O primeiro vídeo foi publicado nesta quarta-feira e teve a "Origem do Olé" como foco. Nele, o professor explica como Mané Garrincha, um dos maiores ídolos da história do Botafogo, foi o responsável pela famosa expressão usada nos estádios da América do Sul.
+ VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O clube não informou qual será a frequência da publicação dos próximos vídeos. A tendência é que os conteúdos em inglês não parem por aí e Jay Rodrigues apareça ainda mais no canal oficial do Botafogo.
Internacionalizar a marca é uma das prioridades de John Textor e "apresentar" a história da instituição em inglês é uma forma prática de ajudar no processo.
Crédito: JayRodriguescontaahistóriadoBotafogoeminglês(Foto:Reprodução/BotafogoTV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados