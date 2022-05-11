Botafogo produz vídeos contando a história do clube em inglês

A internacionalização da marca é um dos objetivos de John Textor no Botafogo. O Alvinegro começou a investir em contar a história da instituição em inglês. O Glorioso divulgou na "BotafogoTV", canal do clube do YouTube, um vídeo nesta quarta-feira falando sobre um pouco dos episódios que passaram nos mais de 100 anos do time.+ Erison, do Botafogo, fica atrás apenas de Haaland nas pesquisas em site de transferências

O responsável pelo vídeo foi Jay Rodrigues. Ele é professor de inglês e viralizou nas redes sociais justamente por fazer vídeos em língua inglesa explicando a história do Botafogo após a venda da SAF ter sido concretizada. Com o movimento, muitos torcedores - principalmente do Crystal Palace, o outro clube de John Textor - ficaram interessados no Glorioso.

A equipe do Botafogo chamou Jay para "oficializar" o conteúdo. O primeiro vídeo foi publicado nesta quarta-feira e teve a "Origem do Olé" como foco. Nele, o professor explica como Mané Garrincha, um dos maiores ídolos da história do Botafogo, foi o responsável pela famosa expressão usada nos estádios da América do Sul.

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O clube não informou qual será a frequência da publicação dos próximos vídeos. A tendência é que os conteúdos em inglês não parem por aí e Jay Rodrigues apareça ainda mais no canal oficial do Botafogo.

Internacionalizar a marca é uma das prioridades de John Textor e "apresentar" a história da instituição em inglês é uma forma prática de ajudar no processo.