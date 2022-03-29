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Botafogo pretende fazer pré-temporada de 2023 nos Estados Unidos e Europa, garante John Textor

Em conversa após a apresentação de Luís Castro, norte-americano explicou planos do Botafogo para o ano que vem...
LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2022 às 14:45

Publicado em 29 de Março de 2022 às 14:45

John Textor já traça planos para o Botafogo em 2023. O norte-americano comentou sobre o planejamento do Alvinegro para a pré-temporada do ano que vem e realmente pretende tirar a equipe principal da disputa do Carioca, como dito após a partida contra o Fluminense.+ Quem fica no pódio? Os destaques, decepções e surpresas do Botafogo na campanha no Carioca
Em conversa 'informal' com jornalistas após a apresentação de Luís Castro, o executivo afirmou que o plano do Glorioso é fazer uma excursão por Estados Unidos e Europa no começo do ano com o time principal, enquanto o time B disputará o Estadual.
- Os garotos do time B vão tentar mostrar o seu valor no Campeonato Carioca - afirmou John Textor.
O executivo também afirmou que a ideia de levar a equipe para fora do país é visando uma pré-temporada de qualidade, evitando as fortes entradas e a dura competição que o Campeonato Carioca oferece.
Crédito: JohnTextoréodonodoBotafogo(Foto:VítorSilva/Botafogo

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