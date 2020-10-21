Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Botafogo: Possível reforço, Zé Welison não pode jogar na Copa do Brasil

Meio-campista atuou na competição pelo Atlético-MG; regulamento do torneio afirma que um atleta não pode jogar por duas equipes diferentes na mesma edição...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 out 2020 às 10:59

Publicado em 21 de Outubro de 2020 às 10:59

Crédito: Divulgação
Reforço encaminhado do Botafogo para a sequência temporada, José Welison não poderá ajudar o Alvinegro diretamente em todos os compromissos da equipe. Por ter atuado na Copa do Brasil pelo Atlético-MG, ele não poderá entrar em campo com a camisa do Glorioso na competição.
José Welison jogou os 90 minutos no empate sem gols entre Atlético-MG e Campinense, ainda na primeira fase. Na ocaisão, o Galo avançou de fase pelo regulamento, que garante a classificação pela equipe que empata fora de casa.
O regulamento da Copa do Brasil afirma que um jogador não pode atuar na mesma edição por duas equipes diferentes. Como José Welison foi peça direta na classificação do Atlético-MG, não poderá entrar em campo nos compromissos do Botafogo referentes à competição.
Vale ressaltar que o Botafogo vai começar a busca por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima terça-feira. A equipe comandada por Bruno Lazaroni vai enfrentar o Cuiabá às 21h, no Estádio Nilton Santos.
Sem José Welison e ainda sem nenhum outro reforço encaminhado, é provável que o treinador continue improvisando Rafael Forster, zagueiro de origem, como primeiro volante.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados