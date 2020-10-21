Botafogo: Possível reforço, Zé Welison não pode jogar na Copa do Brasil

Reforço encaminhado do Botafogo para a sequência temporada, José Welison não poderá ajudar o Alvinegro diretamente em todos os compromissos da equipe. Por ter atuado na Copa do Brasil pelo Atlético-MG, ele não poderá entrar em campo com a camisa do Glorioso na competição.
José Welison jogou os 90 minutos no empate sem gols entre Atlético-MG e Campinense, ainda na primeira fase. Na ocaisão, o Galo avançou de fase pelo regulamento, que garante a classificação pela equipe que empata fora de casa.
O regulamento da Copa do Brasil afirma que um jogador não pode atuar na mesma edição por duas equipes diferentes. Como José Welison foi peça direta na classificação do Atlético-MG, não poderá entrar em campo nos compromissos do Botafogo referentes à competição.
Vale ressaltar que o Botafogo vai começar a busca por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na próxima terça-feira. A equipe comandada por Bruno Lazaroni vai enfrentar o Cuiabá às 21h, no Estádio Nilton Santos.
Sem José Welison e ainda sem nenhum outro reforço encaminhado, é provável que o treinador continue improvisando Rafael Forster, zagueiro de origem, como primeiro volante.