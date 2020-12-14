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Botafogo pode ter dívida com Willian Arão, do Flamengo, penhorada por Oswaldo de Oliveira

Treinador entrou com processo na Justiça como terceiro interessado no caso envolvendo o atleta por dívidas do passado envolvendo a passagem no Alvinegro...

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2020 às 14:46
Crédito: Alexandre Loureiro/ LANCE!Press
O Botafogo pode perder boa parte da dívida envolvendo o atleta Willian Arão, do Flamengo. Isto porque Oswaldo de Oliveira, ex-treinador do Alvinegro, entrou com uma ação na Justiça como terceiro interessado no caso e pode penhorar parte do valor a ser recebido pelo Alvinegro. A informação foi dada pelo "Canal do TF" e confirmada pelo LANCE!.
Pela indenização envolvendo a saída de Willian Arão do Botafogo e a ida para o Flamengo em 2016, o Alvinegro entrou com um processo à época cobrando R$ 4 milhões do jogador. Com os juros e correção monetária desde então, a quantia que o meio-campista deve ao clube se encontra, atualmente, em praticamente R$ 7 milhões.
Oswaldo de Oliveira, contudo, entrou como terceiro interessado no caso e está movendo um processo cobrando mais de R$ 6 milhões para com o Botafogo, o que representa mais de 85% do valor a ser recebido pela dívida com Willian Arão.
O treinador, que trabalhou no Glorioso entre 2011 e 2013, cobra salários atrasados e direitos trabalhistas que não foram cumpridos pelo clube. Cabe defesa por parte do departamento jurídico do Alvinegro.

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