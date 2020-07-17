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Botafogo planeja lançar linha de produtos casuais de Keisuke Honda

Produtos de Salomon Kalou fazem sucesso e departamento de marketing do Alvinegro está desenvolvendo segunda leva de linha envolvendo o japonês, com camisas para o 'dia a dia'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 jul 2020 às 09:00

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 09:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Salomon Kalou ainda não foi apresentado pelo Botafogo - o jogador tampouco está no Rio de Janeiro -, mas o clube já colhe os frutos da contratação fora dos gramados. O Alvinegro voltou ao marco de 30 mil sócios-torcedores e produtos envolvendo o atacante marfinense fizeram sucesso com os torcedores.
Pelo bom resultado envolvendo o novo reforço, o departamento de marketing do Botafogo voltará à carga com produtos de Keisuke Honda. O setor tem uma linha de produtos sendo desenvolvida para o japonês, ainda restando aprovação interna e do atleta, o que não deve ser problema.
Quando Honda foi contratado, o Botafogo lançou camisas de jogo - modelos tradicional, preto e branco -, personalizadas. Os uniformes tinham a bandeira do Japão, o número 4 e o nome de Honda nas costas, custando R$ 299,90. Agora, o clube também vai investir em uma linha mais casual, como fez com Salomon Kalou.
O Botafogo produziu duas camisas voltadas para o marfinense sem necessariamente estarem envolvidas com o uniforme de jogo. Uma tinha o nome do atacante com o escudo e a outra era Kalou com a camisa do Botafogo e seu nome estampado com as cores da bandeira da Costa do Marfim. Os modelos custam R$ 89,90.
A nova linha de Keisuke Honda será impulsionada por isso. Camisas casuais com um custo mais acessível e que tragam estampas que não sejam relacionadas totalmente com o uniforme de jogo. A partir da aprovação interna, os modelos serão produzidos e colocados à venda.

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